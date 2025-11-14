আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নের দাবিতে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ

আসলাম চৌধুরীর মনোনয়নের দাবিতে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ
চট্টগ্রাম-৪ (পতেঙ্গা ও সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীকে ধানের শীষ প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে ফিরোজশাহ মিনার থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এটি কর্নেল হাট সিডিএ আবাসিক এলাকার প্রভাতি স্কুল মাঠে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিলে উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। পরে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক রায়হান উদ্দিন প্রধান এবং সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব মাহবুবুল আলম।
সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, সহিংসতা ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে নির্বাচনি পরিবেশ অস্থিতিশীল করা হচ্ছে। তারা পতিত ফ্যাসিস্টের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।
এতে বক্তব্য দেন আকবরশাহ থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুস সাত্তার সেলিম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরীয়া গোলাপ, ৯ নম্বর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. বেলাল প্রমুখ।
