  2. রাজনীতি

জাহিদ হোসেন

ভূমিকম্প থেকে রক্ষায় সরকারের এখনই জরুরি করণীয় ঠিক করা উচিত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২১ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন এ জেড এম জাহিদ হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

ভূমিকম্প থেকে জনগণকে রক্ষায় সরকারের এখনই জরুরিভিত্তিতে করণীয় ঠিক করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। সকালে জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দল ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণের যৌথ উদ্যোগে এ সভা চলাকালে ঢাকাসহ সারাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এসময় নেতাকর্মীরা দ্রুত সভাস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন।

জাহিদ হোসেন জানান, এখন থেকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থাৎ বর্তমান সরকার জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ না নেয় তা হলে আমাদের যে খুব আরামে থাকার সম্ভাবনা আছে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। কাজেই সার্বিকভাবে সরকার, সচেতন মানুষ, ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও ভবন নকশার সঙ্গে জড়িত সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে। বেশি দেরি করলে বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তার থেকে যাতে কম ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

বিএনপির এ নেতা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে ব্রাজিলে এবং সেখানে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী যেসব উন্নত দেশের তেমন সাড়া নেই। যার জন্য ইদানীংকালে বাংলাদেশে কখনো দেখা যাচ্ছে, শীত খুব লম্বা হচ্ছে, গরম বেশি পড়ে, কখনো কখনো নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি বাসে আগুন দেওয়া প্রসঙ্গে জাহিদ হোসেন বলেন, ‘সেই পুরোনো আগুন সন্ত্রাসের কথা অনেকের মনে আছে। শেরাটন হোটেলের সামনে দ্বিতলা বিআরটিসি বাসে গানপাউডার দিয়ে ১১ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো ১৭৪ দিন হরতাল করে। সেই সময়ে যারা এসব করেছিল তারাই আজকে বিচারের রায়ের আগে এবং পরে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং পুরোনো আগুন সন্ত্রাস নিয়ে আবার মাঠে নেমেছে।’

সভায় মৎস্যজীবী দলের ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমির হোসেন আমির সভাপতিত্ব করেন। দক্ষিণের সদস্যসচিব কে এম সোহেল রানা ও উত্তরের সদস্যসচিব বাকি বিল্লাহর সঞ্চালনায় এতে মৎস্যজীবী দলের সাবেক সদস্যসচিব আবদুর রহিম, দক্ষিণের আহ্বায়ক শাহ আলম প্রমুখ বক্তব্য দেন।

