ভূমিকম্পে শাহজালাল বিমানবন্দরে খসে পড়লো বিমের পলেস্তারা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩০ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে খড়ে পড়া পলেস্তারা/ছবি: সংগৃহীত

ভূমিকম্পে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বিমের পলেস্তারা খসে পড়েছে। তবে এতে কেউ হতাহত হননি। ক্ষতিগ্রস্ত পলেস্তারা মেরামত করছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

শাহজালাল বিমানবন্দর সূত্র জানায়, শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে আঘাত হানা ভূমিকম্পে বিমানবন্দরের টার্মিনাল-২-এর দ্বিতীয় তলায় ক্যানোপির (আচ্ছাদন) একটি বিমের পলেস্তারা খসে পড়ে। তবে তা কোনো যাত্রীর ওপর পড়েনি। এছাড়া মূল কাঠামোর কোন সমস্যা হয়নি। এ কারণে বিমানবন্দর দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

ভূমিকম্পের সময় ক্যানোপিতে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের এক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, ভূমিকম্প চলাকালে উপস্থিত যাত্রীরা আঁতকে ওঠেন। এদিক-সেদিক দৌড়াতে থাকেন। ক্যানোপিতে যেসব যাত্রী এবং তাদের স্বজনরা ছিলেন, তারাও নিরাপদ স্থানে যেতে থাকেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় তলায় চার নম্বর ফটক-সংলগ্ন ভিমের পলেস্তারা খসে পড়ে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। পরে দ্রুত সময়ের মধ্যে তা মেরামত করা শুরু করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

