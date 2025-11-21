ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার শোক

ভূমিকম্পে হতাহতের ঘটনায় প্রধান উপদেষ্টার শোক
ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দেওয়া শোকবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে উদ্ধার কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ দেন।
আরও পড়ুন
ভূমিকম্পে ঢাকায় নিহত ৩
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জে দেওয়াল ধসে শিশুর মৃত্যু
জনগণ ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।
এমইউ/কেএসআর/জিকেএস