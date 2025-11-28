  2. রাজনীতি

কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিএনপির হেলথ ক্যাম্প

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৬ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিএনপির হেলথ ক্যাম্প
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় বিএনপির হেলথ ক্যাম্প/ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী হেলথ ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে। শেষ দিন শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বস্তি-সংলগ্ন জামে মসজিদের গলিতে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি চেয়ে মসজিদে বাদ জুমা দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। এসময় বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আগত মুসল্লিদের কাছে দোয়া চান।

আজকের হেলথ ক্যাম্পে প্রথম দিনের মতোই বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আগত শতাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ করেন।

আরও পড়ুন
কড়াইল বস্তিতে বারবার আগুন, দায় কার?
কড়াইল বস্তির ১৫০০ ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়েছে: ফায়ার সার্ভিস
কড়াইল বস্তির অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ান: বিত্তবানদের ফখরুল

ক্যাম্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানকারী বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জানান, দ্বিতীয় দিনেও মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি, অর্থোপেডিকস, শিশুরোগ, চক্ষু, বক্ষব্যাধি, হৃদরোগ- প্রায় সব বিভাগের চিকিৎসকরাই রোগীদের সেবা দিয়েছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনা মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবারের মতো আজও সর্দি, কাশি, জ্বর, অগ্নিকাণ্ডে আহতসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগত ১৬ শতাধিক রোগীকে সেবা দেওয়া হয়।

বিএনপির সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ, সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. সায়েম আল মনসুর ফায়েজি, ডা. আহমেদ সামি আল হাসান, প্লাস্টিক সার্জন ডা. শরিফ, কনসালটেন্ট ডা. জাকিয়া সুলতানা মিতালি, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. নাজিমসহ অনেক চিকিৎসক এ কার্যক্রমে অংশ নেন। এছাড়া বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট সংগঠন এবং স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা ক্যাম্প পরিচালনায় অংশ নেন।

কেএইচ/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।