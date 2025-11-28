কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিএনপির হেলথ ক্যাম্প

কড়াইল বস্তিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিএনপির হেলথ ক্যাম্প
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী হেলথ ক্যাম্প সম্পন্ন হয়েছে। শেষ দিন শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বস্তি-সংলগ্ন জামে মসজিদের গলিতে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।
এছাড়া, বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি চেয়ে মসজিদে বাদ জুমা দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। এসময় বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আগত মুসল্লিদের কাছে দোয়া চান।
আজকের হেলথ ক্যাম্পে প্রথম দিনের মতোই বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে আগত শতাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ বিতরণ করেন।
ক্যাম্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানকারী বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জানান, দ্বিতীয় দিনেও মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি, অর্থোপেডিকস, শিশুরোগ, চক্ষু, বক্ষব্যাধি, হৃদরোগ- প্রায় সব বিভাগের চিকিৎসকরাই রোগীদের সেবা দিয়েছেন। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনা মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবারের মতো আজও সর্দি, কাশি, জ্বর, অগ্নিকাণ্ডে আহতসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগত ১৬ শতাধিক রোগীকে সেবা দেওয়া হয়।
বিএনপির সহ-স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ, সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডা. সায়েম আল মনসুর ফায়েজি, ডা. আহমেদ সামি আল হাসান, প্লাস্টিক সার্জন ডা. শরিফ, কনসালটেন্ট ডা. জাকিয়া সুলতানা মিতালি, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. নাজিমসহ অনেক চিকিৎসক এ কার্যক্রমে অংশ নেন। এছাড়া বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট সংগঠন এবং স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা ক্যাম্প পরিচালনায় অংশ নেন।
