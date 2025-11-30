খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের দোয়া মাহফিল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় চট্টগ্রাম মহানগরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় নগরীর কাজির দেউড়ির মহানগর বিএনপির দলীয় কার্যালয় নাসিমন ভবনের সামনে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া মাহফিলে চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি বলেন, দেশের ক্লান্তিলগ্নে খালেদা জিয়ার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণের লড়াই-সংগ্রামে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য, তিনি খালেদা জিয়া। জনগণের অধিকার রক্ষার তিনি এক অনমনীয় নেতৃত্বের প্রতীক। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের আলো জ্বালিয়ে রাখা তিনি এক অদম্য নেত্রী, যিনি গণমানুষের প্রত্যাশার বাতিঘর।
মোশাররফ হোসেন দীপ্তি আরও বলেন, স্বৈরাচার এরশাদের পতন ঘটিয়ে তিনি এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। দীর্ঘ ১৭ বছর গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। দেশ ও জনগণের স্বার্থে তিনি কখনো কোনো অপশক্তির সঙ্গে আপস করেননি। দলের সীমা ছাড়িয়ে তিনি আজ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া বৃদ্ধ বয়সেও ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছেন। মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন, ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। চিকিৎসকরা বার বার বলা সত্ত্বেও সুচিকিৎসা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট খুনি হাসিনা পালিয়ে গেছে। মানুষ আওয়ামী লীগকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিপরীতে তারা বিএনপি তথা দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও দেশনায়ক তারেক রহমানের ওপর আস্থা রেখেছেন।
চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহেদ বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাজনীতির শুধু এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় নন। তিনি গণতন্ত্র, মানবাধিকার, জনগণের মালিকানা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক অবিনাশী প্রতীক। এদেশের গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে বারবার তার জীবন বিপন্নের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষায় তিনি সবসময় ছিলেন আপসহীন। তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা খাত ও নারীর ক্ষমতায়নে রাখা অন্যন্য অবদান তাকে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় করে রাখবে। খালেদা জিয়ার সংগ্রাম, সাহস ও নেতৃত্বগুণ জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতিটি নেতাকর্মীর অনুপ্রেরণার উৎস।
এ দোয়া মাহফিলে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন নাসিমন ভবনস্থ জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা এহছানুল হক।
এতে চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ইকবাল হোসেন, শাহেদ আকবর, এম এ রাজ্জাক, ফজলুল হক সুমন, মিয়া মো. হারুন, হায়দার আলী চৌধুরী, জসিমুল ইসলাম কিশোর, মোহাম্মদ আলী সাকি, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান মাসুম, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান টিপু, সাবেক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নুর হোসেন উজ্জ্বল, সাবেক সহ-সম্পাদক আতিকুর রহমান আতিক, সাবেক সদস্য শাবাব ইয়াজদানি, কলিম উল্লাহ, সাইদুল হক শিকদার, থানা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক শফিউল আজম, বজল আহমেদ, কুতুব উদ্দিন, মোশাররফ আমিন, সাবেক সদস্য সচিব মঞ্জুরুর আলম মঞ্জু , শওকত খান রাজু, শেখ রাসেল, মোহাম্মদ রাশেদ, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইয়াছিন, নুর খান, সাইফুল আলম রুবেল, মোর্শেদ কামাল, ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক আবু বক্কর বাবু, মোহাম্মদ আক্তার, এস এম আলী, মেহেদী হাসান রানা, মোহাম্মদ সাইফুল, বাদশা আলমগীর, সাইফুল আলম, রাসেল খানসহ প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
