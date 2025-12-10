  2. রাজনীতি

ঢাকায় ২০ আসনের ৬টিতে প্রার্থী দেয়নি এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় ২০ আসনের ৬টিতে প্রার্থী দেয়নি এনসিপি
প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন/ছবি: জাগো নিউজ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২৫ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)৷ তবে ঢাকার মোট ২০টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। বাকি ৬টি আসনে এখনো প্রার্থী দেয়নি৷

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দেওয়া প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

ঢাকার আসনগুলোর মধ্যে ঢাকা-২, ঢাকা-৩, ঢাকা-৬, ঢাকা-৮, ঢাকা-১০ এবং ঢাকা-১৪ আসনে প্রার্থী দেয়নি দলটি।

ঢাকার বাকি ১৪টি আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন যারা

ঢাকা-১ আসনে মো. রাসেল আহমেদ, ঢাকা-৪ আসনে ডা. জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা-৫ আসনে এসএম শাহরিয়ার, ঢাকা-৭ তারেক আহম্মেদ আদেল, ঢাকা-৯ আসনে ডা. তাসনিম জারা, ঢাকা-১১ আসনে মো. নাহিদ ইসলাম, ঢাকা-১২ আসনে নাহিদা সারওয়ার নিভা, ঢাকা-১৩ আসনে আকরাম হুসাইন, ঢাকা-১৫ আসনে মেজর (অব.) মুহাম্মদ আলমগীর ফেরদৌস, ঢাকা-১৬ আসনে আরিফুল ইসলাম আদীব, ঢাকা-১৭ আসনে ডা. তাজনূভা জাবীন, ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, ঢাকা-১৯ আসনে ফয়সাল মাহমুদ শান্ত ও ঢাকা-২০ আসনে ইঞ্জিনিয়ার নাবিলা তাসনিদ।

এনএস/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।