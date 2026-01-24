  2. রাজনীতি

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: সালাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: সালাম
মতবিনিময় সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির নির্বাচনি প্রচারণার প্রধান সমন্বয়ক আবদুস সালাম বলেছেন, এর আগেও বারবার বলেছি ১২ তারিখের নির্বাচন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আমাদের চেয়ারম্যান দাঁড়িয়েছেন বলে ওনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ না; আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ১৭টা বছর কষ্ট করেছেন, অমানবিক পরিশ্রম করেছেন, জেলে গেছেন, আপনি গেছেন বা আপনার জামাই গেছে বা আপনার সন্তান গেছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাজধানীর বনানীতে ঢাকা-১৭ আসনের প্রধান নির্বাচনি কার্যালয়ে নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে নেতাকর্মীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সালাম বলেন, দেশের অবস্থা ভালো হয়নি। যদি এই অবস্থা থাকে তাহলে কারও জন্য মঙ্গলজনক হবে না। দেশটা কি আমরা পাল্টাইতে চাই? আমরা নিশ্চয়ই শান্তি আসুক এটা চাই।

কড়াইলসহ ঢাকার বস্তিবাসীদের সমস্যার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আপনাদের এখানে যেভাবে আগুন লাগে, আপনারা তা বন্ধ চান; পানি-গ্যাসের সমস্যার সমাধান চান; পুনর্বাসন চান। যদি চান তাহলে এই ভোটটা খুব জরুরি। আর এই ভোটে আমাদের জিততে হবে।

তিনি বলেন, কড়াইল বস্তিতে কোথায় ঘর হবে, মাঠ হবে, হাসপাতাল হবে, স্কুল হবে সব ব্যবস্থা থাকবে।

ভোট কেনাবেচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঘুষ নেওয়া হারাম। যারা দিচ্ছে তারাও হারামের কাজ করছে। এগুলো অবৈধ টাকা। তারা ইসলামী ব্যাংকসহ অনেক কিছু দখল করেছে। আর আজ আল্লাহর আইনের কথা বলে দুর্নীতি করে, এটা কি দুর্নীতি না?

তারেক রহমানের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের নেতা বলছেন আমরা পারমানেন্ট সলিউশন করবো। আপনার ঘর নেই, ঘরের ব্যবস্থা করে দেবো। চিকিৎসা নেই, মেডিকেলের ব্যবস্থা করবো। আপনার সন্তান আছে, উপার্জন নেই, ট্রেনিং দিয়ে চাকরির ব্যবস্থা করবো।

এই বিএনপি নেতা বলেন, ভিক্ষা দিয়ে কখনো পরিবর্তন হয় না। নিজের উপার্জন দিয়ে পরিবর্তন হয়। মেয়েরা পড়াশোনা করছে, তারা চায় ভালো চাকরি। আমরা সেই চাকরির ব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান যে কথা বলেছেন, সেই কাজ করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া যে কথা বলেছেন, সেই কাজ করেছেন। তার ছেলে তারেক রহমানও কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ।

মসজিদের মুসল্লিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ৫০০ বা ১ হাজার টাকায় নিজের ঈমান বিক্রি করবেন না। ভোটটা আমানত।

বিএনপির বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সব জায়গায় বিএনপি জিতবে ইনশাআল্লাহ।

নারীদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নারীদের হাতে দিলে পরিবারে কাজে লাগে। খাবার, ওষুধ, বই কেনা যায়, আয় বাড়ে। এজন্য ফ্যামিলি কার্ড নারীদের দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দলের কেউ অন্যায় করলে ছাড় নাই। জনগণের ওপর যেন কোনো প্রেসার না হয়, কোনো ট্যাক্স না হয়, এই কথাটা মনে রাখতে হবে।

নির্বাচনি পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তারা ঝগড়া লাগাতে চায়, আমরা ঝগড়ায় যাবো না। গোলমাল করলে ভোট সেন্টার বন্ধ হয়ে যাবে। ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। নির্বাচন না হলে দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে। অর্থনীতি খারাপ হবে, দুর্ভিক্ষ আসতে পারে। নির্বাচন হলে সরকার আসবে, ব্যবসা হবে, দেশ চলবে।

তিনি ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দল, কৃষক দল, শ্রমিক দলসহ বিএনপির সব অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

কেএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।