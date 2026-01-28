অভিযোগ আমিনুলের
এনআইডি-বিকাশ নম্বর সংগ্রহ করে ভোটারদের টাকার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে
ঢাকা-১৬ আসনে জামায়াত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনআইডি কার্ডের তথ্য ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন এই আসনের বিএনপি প্রার্থী আমিনুল হক। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর মিরপুরের সিরামিক টেকের বাড়িতে নির্বাচনি জনসংযোগকালে গণমাধ্যমের কাছে এমন অভিযোগ করেন তিনি।
আমিনুল হক বলেন, জামায়াতের কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে এনআইডি নিচ্ছেন। বিষয়টি রিটার্নিং কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে অবগত করেছি।
তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার একজন ভোটার আমাকে এ বিষয়ে অভিযোগ করে বলেন যে, আমি ভোটার আমাকে বলেছেন যদি তাদের মার্কায় ভোট দিই আমাকে ৬০০০ টাকা দেওয়া হবে। সেটার ভিডিও রেকর্ডিংও আছে আমাদের কাছে।’
আমিনুল হক বলেন, এসব কর্মকাণ্ড নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন ও নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার চেষ্টার অংশ। আমাদের লক্ষ্য একটি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন। ১৭ বছরের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এমন সুযোগ হয়েছে। তাই আমরা এর কোনো রাজনৈতিক ক্ষতি দেখতে চাই না।
এরপর তিনি উত্তর কালশী এলাকায় গণসংযোগ করেন। গণসংযোগ শেষে এক পথসভায় আমিনুল হক বলেন, ‘আমি এই এলাকারই সন্তান। এখানকার মানুষের প্রধান দুশ্চিন্তা উচ্ছেদ আতঙ্ক। নির্বাচিত হলে স্থায়ী পুনর্বাসন নিশ্চিত করাই হবে আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।’
এসময় তিনি অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাট বেহাল ও জলাবদ্ধতার সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে একটি উপযুক্ত স্থানে কবরস্থানের ব্যবস্থা করারও পরিকল্পনা আছে।
এসএম/এমআইএইচএস