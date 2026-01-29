  2. রাজনীতি

আজ থেকে উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনি প্রচারাভিযান শুরু তারেক রহমানের

প্রকাশিত: ০৬:২৬ এএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমান। ফাইল ছবি।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) থেকে উত্তরাঞ্চলে নির্বাচনি প্রচারাভিযান শুরু করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, তিনদিনের এই প্রচারাভিযান শুরু করতে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী যাচ্ছেন তারেক রহমান। বেলা ২টায় রাজশাহী মাদরাসা মাঠে নির্বাচনি সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখবেন তিনি। এরপর বিকেল সাড়ে ৫টায় নওগাঁর এটিম মাঠে ও রাত সাড়ে ৭টায় আলফাতুন্নেসা খেলার মাঠে নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।

বিএনপি চেয়ারম্যানের তিনদিনের কর্মসূচির মধ্যে আছে ৩০ জানুয়ারি তিনটা ৪৫ মিনিটে রংপুরের পীরগঞ্জের শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত, সাড়ে ৪টায় রংপুর ঈদগাহ মাঠে, ৩১ জানুয়ারি বেলা ২টায় বিসিক শিল্প পার্কে, ৪টায় ঢাকা–টাঙ্গাইল মহাসড়কের দরুন চরজানা বাইপাস এলাকায় নির্বাচনি জনসভা।

এই সফরকালে দুইদিন বগুড়ায় হোটেল নাজে রাত্রিযাপন করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান।

২২ জানুয়ারি সিলেট থেকে নির্বাচনি প্রচারাভিযান শুরু করেন তারেক রহমান। এরপর ২৫ জানুয়ারি চট্টগ্রাম থেকে এবং ২৭ জানুয়ারি ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচনি প্রচারাভিযান করেছেন তিনি। এই পর্যন্ত বিএনপি চেয়ারম্যান ১৬টি নির্বাচনি জনসভা করেছেন।

