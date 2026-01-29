  2. রাজনীতি

যারা এখন বড় বড় কথা বলছে, তারা কোনোদিন ঢাকায় একটি আসনও পায়নি: সালাম

প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় কথা বলেন আবদুস সালাম

নারী ও যুবকদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-১৭ আসনের বিএনপির নির্বাচনি পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে বিএনপিই সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। আর, যারা এখন বড় বড় কথা বলছে, তারা কোনোদিন ঢাকায় একটি আসনও পায়নি।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় সময় এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আবদুস সালাম বলেন, জনগণকে বোঝানো না গেলে তারা বিভ্রান্ত থাকবে। আর এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়েই একটি দল নির্বাচনে জয়ের আশায় অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং অর্থের মাধ্যমে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। এসব অপচারে যেন সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার পর তারেক রহমান দলের নেতৃত্বে এসেছেন এবং আজ তার পক্ষে সারাদেশে বিশাল জনসমর্থন রয়েছে। ইনশাআল্লাহ বিএনপি সরকার গঠন করবে।

আবদুস সালাম বলেন, তারেক রহমান বগুড়া থেকে নির্বাচন করছেন। ইনশাআল্লাহ তিনি সেখান থেকে জিতবেন। সেখান থেকে জিতলে তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন এবং এই এলাকা থেকে ভোট না পান, তাহলে ওই এলাকার মানুষের পক্ষে তার কাছে দাবি তোলার নৈতিক অবস্থান থাকবে না। কিন্তু ভোট দিলে মানুষ বলতে পারবে রাস্তা, গ্যাস, পানি ও নাগরিক সুবিধার বিষয়ে তারা তাদের নেতার কাছে কথা বলেছে।

তারেক রহমানের এই উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে বিএনপিই সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। এক সময় ঢাকা শহরের সব আসনেই বিএনপি জয়ী হয়েছিল। অথচ যারা এখন বড় বড় কথা বলছে, তারা কোনোদিন ঢাকায় একটি আসনও পায়নি।

অপপ্রচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা মিথ্যা কথা বলে তারা ধর্মের কথা বলার নৈতিক অধিকার রাখে না। তিনি অভিযোগ করেন, একটি দল মসজিদে গিয়ে টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। টাকা নেওয়া গেলেও ভোট দেওয়া যাবে না।

বস্তিবাসীদের প্রসঙ্গে আবদুস সালাম বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার সময়ে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তিনি ক্ষমতায় থাকলে আরও অনেক মানুষ পুনর্বাসনের সুযোগ পেতো। তারেক রহমান ঘোষণা দিয়েছেন সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। মায়েদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড চালু করা হবে, যেন সেই অর্থ পরিবারের কল্যাণে ব্যয় হয়।

তিনি বলেন, কৃষক, শ্রমিক ও বেকার যুবকদের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সঠিক মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা, যুবকদের চাকরি ও প্রশিক্ষণ এবং ফ্রি ক্লিনিক স্থাপনের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

নারীদের প্রসঙ্গে আবদুস সালাম বলেন, কিছু দল ক্ষমতায় এলে নারীদের কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে যাবে। অথচ বিএনপি নারীদের কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। বিএনপি ধর্মে বিশ্বাস করে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ সংযোজন করেছিলেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ চাঁদাবাজি বা অন্যায় করলে সে দলের লোক হলেও রেহাই পাবে না। নেতা হতে হলে মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে হয়, টাকা দিয়ে নয়।

আবদুস সালাম বলেন, একটি মহল দুর্বল সরকার চায়, যেন দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করা যায়। এই ষড়যন্ত্র রুখতে হলে বিএনপিকে শক্তিশালীভাবে ক্ষমতায় আনতে হবে। তিনি আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনে বিপুল ভোটে তারেক রহমানকে জয়ী করার আহ্বান জানান।

