চট্টগ্রামে ২ ফেব্রুয়ারির জনসভায় জনসমুদ্র চায় জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি জনসভায় যোগ দিতে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় আসছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। ওই জনসভাকে জনসমুদ্রে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাতটার দিকে নগরীর আগ্রাবাদে চট্টগ্রাম-১১ আসনের গণসংযোগে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। এসময় তিনি গণভোটে ‘হ্যাঁ’কে বিজয়ী করার আহ্বানও জানান।

মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ বারবার বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। বিশেষত, জামায়াতের নারী কর্মীরা শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি প্রচারণা চালাতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন, যা উদ্বেগজনক। এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়ে তিনি অবিলম্বে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জামায়াত জনগণের অধিকার, ন্যায়বিচার ও ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করে। সব বাধা ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে জনগণ সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে রায় দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সদরঘাট থানা আমীর আব্দুল গফুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ গণসংযোগে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর আমীর মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহ, মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক ও চট্টগ্রাম-১০ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী, চট্টগ্রাম-১১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুহাম্মদ শফিউল আলম, চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণ ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাইমুনুল ইসলাম মামুন এবং সদরঘাট থানা সেক্রেটারি সরওয়ার জাহান সিরাজী।

