৬৪ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক!

বয়স ৪০ বছরের কাছাকাছি গেলেই অতি বড় কিংবদন্তিও ক্রিকেট ছেড়ে অবসরে চলে যান। সেখানে ৬৪ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হলো জোয়ান্না চাইল্ডের! বিষয়টি বেশ অবাক করার মতো। সম্প্রতি বিরল কীর্তির মাধ্যমে ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস গড়েছেন পর্তুগালের এ নারী ক্রিকেটার।

নরওয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজে গর্তুগাল নারী দলে অভিষেক হয়েছে চাইল্ডের। এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বয়সে অভিষেক হওয়া খেলোয়াড় তিনি। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের অ্যান্ড্রু ব্রাউনলি (৬২ বছর ১৪৫ দিন) এবং কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের ম্যালি মুরকে (৬২ বছর ২৫ দিন) পেছনে ফেলেছেন জোয়ান্না। গেল ৭ এপ্রিল অভিষেক হয় তার।

তবে জিব্রাল্টারের স্যালি বার্টনের রেকর্ড ভাঙতে পারেনি কেউ। বার্টন এখনও টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বয়সে অভিষেক করা খেলোয়াড়।যিনি ৬৬ বছর ৩৩৪ দিনে অভিষেক করেছিলেন।

অদম্য জোয়ান্না নিজেকে প্রমাণের প্রবল অনুপ্রেরণা নিয়ে ক্রিকেটে আসলেও সিরিজে বেশি কিছু করার সুযোগ পাননি। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মাত্র ২ রান করেন এবং বাকি দুটি ম্যাচে ব্যাটিং করার সুযোগই পাননি। শুধু দ্বিতীয় ম্যাচে চার বল করে ১১ রান দেন, কিন্তু কোনো উইকেট পাননি।

জোয়ান্নার অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার রেকর্ড নেই। তবে এই বয়সেও তার খেলার ইচ্ছা ও মানসিকতা অনেককেই মুগ্ধ করেছে। দলের অধিনায়ক ৪৪ বছর বয়সী সারাহ ফু-রাইল্যান্ড তাকে দেশের অনেক ক্রিকেটারের জন্য অনুপ্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। মজার বিষয় হলো, এই পর্তুগাল দলে ১৫ ও ১৬ বছর বয়সী খেলোয়াড়ও ছিল।

Congratulations to Joanna Child of Portugal, who at 64 years 181 days becomes the second-oldest woman to debut in international cricket when she played against Norway on Monday. Sally Barton, 66y 334d, of Gibraltar remains the oldest when she played last December.