ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ, আইসিসিতে চিঠি বিসিবির
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে স্কোয়াড থেকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এরপর থেকে আগামী ফেব্রুয়ারিতে ভারতে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে কি না সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।
এর মধ্যে রোববার (৪ জানুয়ারি) আইসিসিকে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিসিবি পরিচালক ও ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন ফাহিম জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেন।
আজ দুপুরে ১৭ জন বোর্ড পরিচালক মিলে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইসিসিকে চিঠি লেখার বিষয়ে। এরপর আইসিসিকে মেইল দেওয়া হয়।
আইসিসিতে চিঠি প্রেরণ প্রসঙ্গে জাগো নিউজের সাথে আলাপে বিসিবি পরিচালক ও ক্রিকেট অপারেশন্স চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন ফাহিম জানান, আইসিসির কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠির ভাষ্য কী?
উত্তরে নাজমুল আবেদিন ফাহিম সরাসরি কিছু বলতে অনীহা প্রকাশ করেন। শুধু বলেন, বিসিবি থেকে একটি প্রেস রিলিজ দেওয়া হচ্ছে, তাতেই বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।
বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যাবে না? এই কথা কি আছে?
তার উত্তরে বিসিবি পরিচালক ফাহিমের জবাব, আমরা বিকল্প চেয়েছি। আপনারা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে পারবেন বিসিবির ভাষ্য কী?
এটুকু বলার পর বিসিবি ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান আরও জানান যে, বিসিবির দেওয়া চিঠিতে মোস্তাফিজের বিষয়ে ভারতের কাছে ব্যাখ্যা দাবি করার কথাটি থাকছে না। বিশ্বকাপের আগে বিসিবি এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাচ্ছে না।
মেইলে বিসিবি লিখেছে, ‘নিরাপত্তার শঙ্কায় ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দল পাঠানো সম্ভব নয়।’ যে কারণে ভেন্যু সরিয়ে নিতেও আবেদন করেছে বোর্ড।
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলবে। তারাও নিরাপত্তার কারণেই লঙ্কায় খেলার সুযোগ পাচ্ছে। একই কারণে বাংলাদেশও তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায়।
