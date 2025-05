পরিত্যক্ত ম্যাচের টিকিটমূল্য ফেরত দেবে বেঙ্গালুরু

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) ঘোষণা করেছে, গতকাল শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) এর বিপক্ষে পরিত্যক্ত ম্যাচের টিকিটধারীদের পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। লাগাতার বৃষ্টির কারণে শনিবারের ম্যাচটি বাতিল হয়েছিল।

আরসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে, ১৭ মে'র ম্যাচটি খারাপ আবহাওয়ার কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় সকল বৈধ টিকিটধারী পুরো টাকা ফেরত পাবেন।

ডিজিটাল টিকিটধারীরা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে টিকিট কেনার সময় ব্যবহৃত মূল অ্যাকাউন্টে টাকা ফেরত পাবেন। যারা সরাসরি টিকিট কিনেছেন তারা টিকিট কেনার স্থানে নির্ধারিত অফিসিয়াল সোর্সে জমা দিলেই মূল্য ফেরত পাবেন।

বর্তমানে আরসিবি ১২ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। বাকি দুই ম্যাচের যেকোনো একটিতে জিতলেই তারা প্লে-অফ নিশ্চিত করবে। তাদের পরে রয়েছে গুজরাট টাইটান্স (১৬ পয়েন্ট)।





