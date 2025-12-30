বিপিএলে নাটকীয় মোড়, বাতিল হওয়া ম্যাচের সূচি পরিবর্তন

বিপিএলে নাটকীয় মোড়, বাতিল হওয়া ম্যাচের সূচি পরিবর্তন
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলে মঙ্গলবারের দুই ম্যাচ বাতিল করে বিসিবি। বিকেল নাগাদ জানা যায়, আগামীকাল বুধবার এই ম্যাচ দুটি মাঠে গড়াবে। বিসিবির ফেসবুক পেজেও এই ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে নাটকীয়ভাবে আবার ম্যাচ দুটির সূচি বদলে গেছে। বিসিবি একটি সূত্র জানায়, আগামী ৪ই জানুয়ারি ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে বিপিএলে মঙ্গলবার দিনের প্রথম খেলায় বেলা ১টায় সিলেট টাইটান্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং বিকাল ৩টায় দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালস ও রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভোর ৬টায় মৃত্যুবরণ করা বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান জানিয়ে ম্যাচ দুটি বাতিল করে বিসিবি।
পরে এই ম্যাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের সঙ্গে জরুরি সভায় বসে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। সেখান থেকে একটি সূত্র জানায়, মঙ্গলবারের ম্যাচ দুটি পরের দিন অনুষ্ঠিত হবে।
পরে বিসিবির ফেসবুক পেজ থেকে এই সূচি পোস্টও করা হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা মিডিয়া গ্রুপেও এমনটিই জানায়। তবে ঠিক কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে নাটকীয় মোড়ে আবার ম্যাচ দুটির সূচি বদলে দেয়া হয়। নতুন সূচি অনুযায়ী সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামেই ৪ই জানুয়ারি ম্যাচ দুটি মাঠে গড়াবে।
এসকেডি/আইএইচএস/