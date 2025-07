কেন শরফুদ্দৌলা সৈকতের সঙ্গে তর্কে জড়ালেন গিল

ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার এজবাস্টন টেস্টে অনফিল্ডে দারুণ পারফরম্যান্স করায় বাংলাদেশি আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতকে প্রশংসায় ভাসিয়েছিলেন ভারতের জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে। এরপর লর্ডস টেস্টেও সৈকতকে অনফিল্ড আম্পারের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু চলমান লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিনে সৈকতের সঙ্গে তর্কে জড়াতে দেখা গেছে ভারতীয় অধিনায়ক শুবমান গিলকে। কী এমন হয়েছে যে, আগের টেস্টের পছন্দের আম্পায়ারের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন গিল?

মূলত, বল পরিবর্তন নিয়ে সৈকতের সঙ্গে বাক্য বিনিময় হয় গিলের। ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ডিউক ব্যান্ডের বলের আকার দ্রুত নষ্ট হয়ে গেছে দাবি করে সেটি পরিবর্তন করতে বলেছিলেন ভারতীয় অধিনায়ক। তা নিয়েই সৈকতের সঙ্গে কথা হয় তার।

ডিউক ব্র্যান্ডের বলের নিম্নমান নিয়ে আম্পায়ারের কাছে অভিযোগ করেছিলেন গিল। এই অভিযোগ উঠেছিল গতকাল বৃহস্পতিবার ম্যাচের লর্ডস টেস্টের প্রথম দিনেই।

কিন্তু আজ শুক্রবার দ্বিতীয় দিনে বিষয়টি আরও প্রকট হয়। গিলের সঙ্গে ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজও আম্পায়ারের সঙ্গে বলের মান নিয়ে তর্কে জড়ান।

