পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, দলে দুই পরিবর্তন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:২৭ পিএম, ০৮ আগস্ট ২০২৫
বাবর আজম ও হায়দার আলি/ছবি: সংগৃহীত

অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে মাঠে নামার আগেই বড় ধাক্কা খেলো পাকিস্তান। পাকিস্তান শাহিনস নামে খেলতে যাওয়া দলটি আগেভাগেই দুটি পরিবর্তন আনছে।

একটি পরিবর্তন বাধ্য হয়ে। ইংল্যান্ডে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ব্যাটার হায়দার আলির বিরুদ্ধে। পুলিশি জেরার মুখে পড়া এই ব্যাটারকে সাময়িক নিষিদ্ধ করেছে পিসিবি।

হায়দারের বদলে ১৫ সদস্যের দলে যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ ফাইক। আর বাঁহাতি পেসার সালমান মির্জার জায়গায় এসেছেন মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র।

আজ (শুক্রবার) মোহাম্মদ ইরফানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে পৌঁছানোর কথা পাকিস্তান শাহিনসের। ১১ দলের টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামী ১৪ আগস্ট, চলবে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তান শাহিনস মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ 'এ' দলের।

পাকিস্তানের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড
মোহাম্মদ ইরফান খান (অধিনায়ক), আবদুল সামাদ, আহমেদ দানিয়েল, ফয়সাল আকরাম, খাজা মোহাম্মদ নাফে, মাজ সাদাকাত, মেহরান মুমতাজ, মোহাম্মদ ফাইক, মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, মোহাম্মদ গাজী ঘুরি, মুবাসির খান, সাদ মাসুদ, শহিদ আজিজ, উবাইদ শাহ এবং ইয়াসির খান।

