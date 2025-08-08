ত্রিদেশীয় সিরিজে বিশাল পুঁজি বাংলাদেশের

ত্রিদেশীয় সিরিজে বিশাল পুঁজি বাংলাদেশের
দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়েকে নিয়ে আয়োজিত চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ শুক্রবার সবচেয়ে বড় রানের পুঁজি পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। এদিন লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৬ উইকেটে ২৮৪ রান করেছে লাল-সবুজ বাহিনী। অর্থাৎ পাঁচ ম্যাচের সবগুলোতেই হারা জিম্বাবুয়েকে সান্ত্বনার জয় পেতে হলে করতে হবে ২৮৫ রান। যা তাদের জন্য অসম্ভবই বলা চলে।
এবারের ত্রিদেশীয় সিরিজে এর আগে ৮ উইকেটে ২৭৪ রান করেছিল বাংলাদেশের যুবারা, সেটিও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। আর সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় পুঁজি দক্ষিণ আফ্রিকার। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে উদ্বোধনী ম্যাচেই ৩৮৫ রান তুলেছিল প্রোটিয়া যুবারা।
শুক্রবার হারারে স্পোর্টস ক্লাবে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৭৮ বলে ৭৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন ওপেনার রিফাত বেগ।
শেষদিকে দেবাশিষ দেবার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে পুঁজি এতটা বড় করে বাংলাদেশ। ১৩ বলে ৩৪ রান করেন তিনি। তার সঙ্গে ৪৪ বলে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন ফরিদ হাসান।
এছাড়া ৪৫ বলে ৩৭ রান করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম ৬৫ বলে ৩৪ ও রিজান হাসান ২৯ বলে ৩০ রান করেন।
আগামী রোববার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশের যুবারা।
এমএইচ/এমএস