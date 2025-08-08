৬ মাস আগেই টি-২০ বিশ্বকাপের ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত অস্ট্রেলিয়ার

৬ মাস আগেই টি-২০ বিশ্বকাপের ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত অস্ট্রেলিয়ার
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। সে হিসেবে টুর্নামেন্ট শুরু হতে এখনো বাকি ৬ মাস। এর আগেই ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া।
আজ শুক্রবার অসিদের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক মিচেল মার্শ নিশ্চিত করেছেন, তিনি ও বর্তমানে আইসিসি টি-টোয়েন্টি ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ের ২ নম্বরে থাকা ট্র্যাভিস হেড বিশ্বকাপ পর্যন্ত দলের স্থায়ী ওপেনিং জুটি হিসেবে থাকবেন।
মার্শ বলেন, ‘আগামী দিনগুলোতে আমি ও হেডি (ট্র্যাভিস হেড) ওপেন করবো। আমরা একসঙ্গে অনেক খেলেছি, দারুণ বোঝাপড়া আছে, সেখান থেকেই শুরু করবো।’
যদিও এই জুটি এখনো আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একসঙ্গে ওপেন করেনি, তবে ওয়ানডেতে তাদের পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। মাত্র ৫ ইনিংসে ৭০.৫০ গড়ে ২৮২ রান করেছেন তারা। সব ফরম্যাটে মিলিয়ে ১৪ ইনিংসে ৩৮.৭৬ গড়ে ৫০৪ রান করেছে এই জুটি। যার মধ্যে একটি শতক ও তিনটি অর্ধশতক রয়েছে।
মিচেল মার্শ ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তিন নম্বরে নামার সিদ্ধান্তে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। সে আসরে পাঁচ ম্যাচে ১৮৫ রান করে ফাইনালসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন এবং অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জেতান।
৩৩ বছর বয়সী মার্শ এরইমধ্যে ওপেনিংয়ে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সবগুলোতেই ইনিংস ওপেন করেছেন তিনি। মোট ৮১ রান করলেও নিজের ভূমিকায় আত্মবিশ্বাসী অসি তারকা।
ডেভিড ওয়ার্নারের অবসরের পর একাধিক ক্রিকেটারকে ওপেনিংয়ে নামিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে অস্ট্রেলিয়া। এসব ওপেনারদের মধ্যে রয়েছেন ম্যাথিউ শর্ট, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক। তবে কেউ ধারাবাহিকভাকে এই পজিশনে খেলতে পারেননি। যে কারণে এখন মার্শ-হেড জুটিকেই মূল ভিত্তি হিসেবে ধরে এগোচ্ছে অসিরা।
এমএইচ/এএসএম