২৮০ রান করেও পাকিস্তানকে হারাতে পারলো না ওয়েস্ট ইন্ডিজ

২৮০ রান করেও পাকিস্তানকে হারাতে পারলো না ওয়েস্ট ইন্ডিজ
টানা হারের বৃত্তে বন্দী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৮ ম্যাচ হারের পর পাকিস্তানের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ হেরেছিল ক্যারিবীয়রা। দ্বিতীয় ম্যাচে এসে জয় পেয়েছিল তারা। অর্থ্যাৎ টানা ৯ ম্যাচ হারের পর জয় পেয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
এরপর আবারও হারের বৃত্তে বন্দী থাকতে হচ্ছে তাদের। তৃতীয় বা শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারতে হয়েছিল। এরপর শুক্রবার রাতে শুরু হলো ওয়ানডে সিরিজ। এখানেও পরাজয় সঙ্গী। তারুবায় অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডেতে ২৮০ রান করেও জিততে পারলো না শাই হোপের দল। হারতে হলো ৫ উইকেটের ব্যবধানে। ৭ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় পাকিস্তান।
জয়ের জন্য ২৮১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই সাইম আইয়ুবের (৫) উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপর আবদুল্লাহ শফিক এবং বাবর আজম মিলে জুটি গড়েন ৪৭ রানের। ৩৩ বলে ২৯ রান করে আউট হন আবদুল্লাহ শফিক। বাবর আজম করেন ৪৭ রান। অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান করেন ৫৩ রান।
সালমান আগা ২৩ রান করে আউট হলেও ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে হাসান নওয়াজ ও হুসাইন তালাত মিলে গড়ে তোলেন ১০৪ রানের জুটি। ৫৪ বলে ৬৩ রান করে অপরাজিত থাকেন হাসান নওয়াজ। হুসাইন তালাত করেন ৩৭ বলে ৪১ রান। এ জুটিই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। শামার জোসেফ নেন ২ উইকেট।
এর আগে তারুবায় টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৯ ওভারে ২৮০ রানে অলআউট হয় ক্যারিবীয়রা। জবাব দিতে নেমে হাসান নওয়াজের দৃঢ়তায় ৪৮.৫ ওভারেই জয় তুলে নেয় পাকিস্তান।
টস হেরে ব্যাট করতে নামার পর শুরুতেই ব্রেন্ডন কিংয়ের (৪) উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবুও তিনজন ব্যাটারের ব্যাটে হাফ সেঞ্চুরির দেখা মেলে। সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন এভিন লুইস। দলীয় ৪ রানে ব্রেন্ডন কিংয়ের উইকেট হারানোর পর কিসি কার্টিকে নিয়ে জুটি গড়েন এভিন লুইস। ৭৭ রানের জুটি গড়েন তারা দু’জন।
৩৯ বলে ৩০ রান করে আউট হন কার্টি। ৬২ বলে ৬০ রান করেন এভিন লুইস। এরপরের জুটিটা ছিল শাই হোপের। ৭৭ বলে ৫৫ রান করে আউট হন অধিনায়ক। তার আগে অবশ্য ৬২ বল খেলে ৬০ রান করে সাজঘরে ফেরেন এভিন লুইস।
শেরফানে রাদারফোর্ড ১০ রান করলেও রস্টোন চেজ ৫৪ বলে ৫৩ রান করেন। শেষ দিকে গুদাকেশ মোতি ১৮ বলে ৩১ রান করে দিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর দাঁড়ায় ২৮০ রান।
শাহিন শাহ আফ্রিদি নেন ৫১ রানে ৪ উইকেট। নাসিম শাহ নেন ৩ উইকেট এবং সাইম আইয়ুব, সুফিয়ান মুকিম ও সালমান আগা নেন ১টি করে উইকেট।
