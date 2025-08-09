এক ইনিংসে তিনজনের ১৫০ প্লাস, যে রেকর্ড গড়লো নিউজিল্যান্ড

এক ইনিংসে তিনজনের ১৫০ প্লাস, যে রেকর্ড গড়লো নিউজিল্যান্ড
জিম্বাবুয়েকে ১২৫ রানে অলআউট করে দেয়ার পর রীতিমত রান পাহাড়ে চড়ছে নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় দিন শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৬০১ রান করেছে কিউইরা। তিনজন ব্যাটার ১৫০ বা তার বেশি রান করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে যা বিরল এক রেকর্ড।
এক ইনিংসে তিনজন ব্যাটারের দেড় শ’ পার, এমন ঘটনা যদিও এবারই প্রথম নয়। তবে খুব বেশিও নয়। এর আগে মাত্র দুটি ম্যাচে এক ইনিংসে তিনজন ব্যাটার ১৫০ বা তার বেশি রান করার রেকর্ড গড়েছেন। এবার নিয়ে ঘটনাটা ঘটলো মোটে তিনবার।
নিউজিল্যান্ড ওপেনার ডেভন কনওয়ে উইল ইয়াংকে সঙ্গে নিয়ে ১৬২ রানের বিশাল জুটি গড়েন। ইয়াং ৭৪ রান করে আউট হলেও কনওয়ে নিজের ইনিংসে লম্বা করেন। ১৫৩ রানে আউট হন তিনি।
টেস্টের দ্বিতীয় দিন শুধু জ্যাকব ডাফি এবং ডেভন কনওয়ের উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। ডাফি করেন ৩৬ রান। এছাড়া চতুর্থ উইকেটে হেনরি নিকোলস এবং রাচিন রাবিন্দ্রা ২৫৬ রানের বিশাল জুটি গড়েন। দ্বিতীয় দিন শেষে নিকোলস ১৫০ এবং রাচিন রাবিন্দ্রা ১৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন।
ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১৯৩৮ সালে এক ইনিংসে তিনজন ব্যাটার ১৫০ বা তার বেশি রান করার রেকর্ড গড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। দ্য ওভালে ইংলিশ ওপেনার লিওনার্ড হটন করেছিলেন ৩৬৪ রান। এছাড়া মরিস লেল্যান্ড করেন ১৮৭ রান ও জো হার্ডস্টাফ ১৬৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৭ উইকেট হারিয়ে ৯০৩ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছিলো ইংল্যান্ড। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে জিতে নেয় ইংল্যান্ড। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে যা এখনও সবচেয়ে বড় জয়ের রেডর্ক।
এক ইনিংসে তিনজন ব্যাটারের ১৫০ বা তার বেশি রান করার দ্বিতীয় ঘটনা ভারতের। ১৯৮৬ সালে কানপুরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এ রেকর্ড গড়েন ভারতীয় ব্যাটার সুনিল গাভাস্কার, মোহাম্মদ আজহারুদ্দিন ও কপিল দেব।
কানপুরে শ্রীলঙ্কা প্রথম ইনিংসে করেছিল ৪২০ রান। জবাবে ভারতীয় ওপেনার সুনিল গাভাস্কারের ১৭৬, আজহারুদ্দিনের ১৯৯ ও কপিল দেবের ১৬৩ রানে ভর করে ৬৭৬ রান সংগ্রহ করে ভারত। ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ড্র হয়।
