অস্ট্রেলিয়া থেকে অনলাইনে বোর্ড মিটিংয়ে যুক্ত হলেন সভাপতি বুলবুল

অস্ট্রেলিয়া থেকে অনলাইনে বোর্ড মিটিংয়ে যুক্ত হলেন সভাপতি বুলবুল
তিনি এখন পরিবারের সঙ্গে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায়। ফিরবেন ১৭ আগস্ট। এর মধ্যে আজ ৯ আগস্ট বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের সভা। কিী করবেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল?
অস্ট্রেলিয়া থেকেতো আর বোর্ড মিটিংয়ে অংশ নেয়া সম্ভব হবে না। তাহলে কি সভাপতিকে ছাড়াই হবে বোর্ড মিটিং? না, তেমনটি নয়। জানা গেছে, অনলাইনে বসেই মিটিংয়ে অংশ নিচ্ছেন বিসিবি সভাপতি।
আজ শনিবার বিকেল ৩টায় শুরু হয়েছে বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের সভা। আগের সভায় ছিল ৩৫টির বেশি এজেন্ডা। জানা গেছে, আজকের সভায়ও ১৪/১৫ টি এজেন্ডা। বিসিবি পরিচালক ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতিখার রহমান মিঠু জাগো নিউজকে জানান, ‘আজকের মিটিংও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছু এজেন্ডা আছে। টেন্ডারে অংশ নেয়া ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেয়া হতে পারে। সেটাও আছে এজেন্ডায়।’
‘এছাড়া বিপিএল, নতুন পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উড-এর মনোয়ন চূড়ান্তকরণসহ আরও বেশ কতগুলো এজেন্ডা আছে। তার মধ্যে নতুন অস্ট্রেলিয়ান কিওরেটর টনি হেমিংয়ের মনোনয়নও চূড়ান্ত হবে শনিবারের বোর্ড সভায়।’
এর বাইরে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের স্পট ফিক্সিং ইস্যু নিয়ে বিচ্ছিন্ন আলোচনা হতে পারে। কিন্তু সেটা বোর্ড সভায় কার্যসূচিতে নেই।
শোনা যাচ্ছিল ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের গত আসরে গুলশান ও শাইন পুকুর খেলায় স্পট ফিক্সিংয়ের বিপক্ষে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পেয়েছে বিসিবি দূর্নীতি দমন কমিটি। ধারণা করা হচ্ছিল সে আলোচিত ও আলোড়িত ইস্যু নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হবে; কিন্তু জানা গেছে আজকের বোর্ড সভার এজেন্ডায় নেই সেটা। কেন নেই?
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে শাইন পুকুর ও গুলশানের ম্যাচের স্পট ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট এখনো বোর্ডে জমা পড়েনি। তাই সেটা নিয়ে বোর্ড সভায় আলোচনার প্রশ্নই আসে না। এর বাইরে বিসিবির সবকটা স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা, বিপিএলে রাজশাহীর পেমেন্ট ইস্যু নিয়েও কথাবার্তা হবে বলে জানিয়েছেন ইফতিখার রহমান মিঠু।
