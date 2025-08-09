অভিষেকেই রেকর্ডবইয়ে ২৩ বছরের জাকারি ফকস

অভিষেকেই রেকর্ডবইয়ে ২৩ বছরের জাকারি ফকস
অভিষেকেই বাজিমাত নিউজিল্যান্ডের তরুণ পেসার জাকারি ফকসের। ২৩ বছর বয়সী এই ডানহাতি পেসার বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের ইনিংস ব্যবধানে জেতা ম্যাচে একাই ৯ উইকেট নিয়েছেন।
প্রথম ইনিংসে ৩৮ রানে ৪টি উইকেট শিকার করেন ফকস। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রানে নেন ৫ উইকেট। সবমিলিয়ে ৭৫ রানের বিনিময়ে ৯টি উইকেট ফকসের।
অভিষেকেই ৯ উইকেট নেওয়ার কীর্তি আছে নিউজিল্যান্ডের ও'ররকিরও। ২০২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৯৩ রানে ৯ উইকেট শিকার করেছিলেন তিনি।
তবে ফকস ৯ উইকেট নিতে খরচ করেছেন কম রান (৭৫)। ফলে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে অভিষেকে সেরা বোলিং ফিগারের মালিক এখন তিনিই।
এর আগে ২০২৪ সরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় ফকসের (zakary foulkes)। টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ১৩টি।
