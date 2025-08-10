ত্রিদেশীয় সিরিজ
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
গ্রুপপর্বে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ, দুই নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দুই দলই খেলছে ফাইনালে। স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে ৬ ম্যাচে একটিতেও জিততে পারেনি।
হারারেতে অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল ম্যাচে টস হেরেছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকা ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে, অর্থাৎ বাংলাদেশ আগে ব্যাটিং করবে।
দুই দলের সবশেষ ৫ মুখোমুখি লড়াইয়ে বাংলাদেশ জিতেছে ৩টিতে, দক্ষিণ আফ্রিকার জয় ২টিতে। ফাইনালে সেয়ানে সেয়ানে লড়াইয়ের আশা করাই যায়।
এমএমআর