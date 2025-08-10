  2. খেলাধুলা

ত্রিদেশীয় সিরিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

গ্রুপপর্বে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ, দুই নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই দুই দলই খেলছে ফাইনালে। স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে ৬ ম্যাচে একটিতেও জিততে পারেনি।

হারারেতে অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল ম্যাচে টস হেরেছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকা ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে, অর্থাৎ বাংলাদেশ আগে ব্যাটিং করবে।

দুই দলের সবশেষ ৫ মুখোমুখি লড়াইয়ে বাংলাদেশ জিতেছে ৩টিতে, দক্ষিণ আফ্রিকার জয় ২টিতে। ফাইনালে সেয়ানে সেয়ানে লড়াইয়ের আশা করাই যায়।

