প্রথম টি-টোয়েন্টি
টস জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো প্রোটিয়ারা
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টি-টোয়েন্টিতে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাদা বলের সিরিজ খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে শুরু হয়েছে প্রোটিয়াদের অস্ট্রেলিয়া সফর। আজ রোববার সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (Australia vs South Africa)।
ডারউইনে এদিন টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। যে কারণে আগে ব্যাট করবে অস্ট্রেলিয়া।
মার্করাম জানিয়েছেন, ভেন্যু সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি থাকার কারণে আগে বোলিং বেছে নিয়েছেন তিনি।
অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ মজা করে বলেছেন, এই মাঠ সেন্ট কিটসের (ওয়েন্ট ইন্ডিজ) চেয়ে একটু বড়। অর্থাৎ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে যেমন লক্ষ্য তাড়া করে সহজেই হারিয়ে দেওয়া গেছে, আজকের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানো ততটা সহজ হবে না।
অস্ট্রেলিয়ার একাদশ
ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জশ ইংলিস (উইকেটকিপার), ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, মিচেল ওউয়েন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, অ্যাডাম জাম্পা, জশ হ্যাজলউড।
দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), রায়ান রিকেলটন (উইকেটকিপার), লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াস, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ট্রিস্টান স্টাবস, জর্জ লিন্ডে, সেনুরান মুথুসামি, করবিন বশ, কাগিসো রাবাদা, কুয়েনা মাফাকা, লুঙ্গি এনগিদি।
