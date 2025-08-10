ত্রিদেশীয় সিরিজ
ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিলো বাংলাদেশ
জিম্বাবুয়েতে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৭০ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬৯ রান করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল।
আজ রোববার হারারে স্পোর্টস ক্লাবে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি গড়ার কারিগর মূলত দুইজন-রিজান হাসান ও কালাম সিদ্দিকি। ৬৫ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটে ১১৭ রানের বিশাল জুটি করে বাংলাদেশকে বড় পুঁজির ভিত গড়ে দেন তারা।
৭৫ বলে ৬৫ রান করে কালাম সিদ্দিকি সাজঘরে ফেরেন। এই ইনিংস সাজাতে ৬টি চারের সহায়তা নেন তিনি।
পঞ্চম উইকেটে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহকে নিয়ে ৬৩ রানের আরেকটি জুটি করেন রিজান। শেষ পর্যন্ত ৯৬ বলে ৯৬ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে অপ্রত্যাশিত রানআউটের শিকার হন তিনি, মিস হয়ে যায় সেঞ্চুরি।
শেষ দিকে বাংলাদেশের রান বাড়িয়ে নিতে অবদান রাখেন আব্দুল্লাহ। ২৯ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। তার সঙ্গে ৮ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন সামিউন বশির।
এর আগে ওপেনার জাওয়াদ আবরার ৪২ বলে ২১ ও রিফাত বেগ ২২ বলে ১৬ রান করেন।
