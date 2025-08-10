  2. খেলাধুলা

তিন পরিবর্তন নিয়ে সিরিজ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
তিন পরিবর্তন নিয়ে সিরিজ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে হেসেখেলেই জিতেছে পাকিস্তান। আজ রোববার মোহাম্মদ রিজওয়ানদের সিরিজ নিশ্চিতের লড়াই। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে ক্যারিবীয় অধিনায়ক শাই হোপ আগে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন।

পাকিস্তান আজ একাদশে তিন পরিবর্তন এনেছে। দল থেকে বাদ পড়েছেন নাসিম শাহ, ফাহিম আশরাফ ও সুফিয়ান মুকিম। ফিরেছেন হাসান আলি, মোহাম্মদ নওয়াজ আবরার আহমেদ।

প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান (West indies vs Pakistan)। 

পাকিস্তানের একাদশ

আবদুল্লাহ শফিক, সাইম আয়ুব, বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক, উইকেটকিপার), সালমান আগা, হাসান নওয়াজ, হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নওয়াজ, ৯. শাহিন আফ্রিদি, ১০. হাসান আলি, ১১. আবরার আহমেদ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশ

ব্র্যান্ডন কিং, এভিন লুইস, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক, উইকেটকিপার), শারফেন রাদারফোর্ড, রস্টন চেজ, জাস্টিন গ্রিভস, গুদাকেশ মতি, শামার জোসেফ, জেইডেন সিলস, জেডিয়া ব্লেডস।

এমএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।