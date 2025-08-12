  2. খেলাধুলা

সিলেটের সাদা পাথর লুটের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন ক্রিকেটার রুবেল

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ১২ আগস্ট ২০২৫
সিলেটের সাদা পাথর লুটের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন ক্রিকেটার রুবেল

সিলেটের সাদা পাথর লুটের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার রুবেল হোসেন। আজ মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে লুটেরাদের থামিয়ে প্রকৃতি রক্ষার আহ্বান জানান তিনি।

পোস্টে রুবেল লেখেন, ‘সিলেটের সাদা পাথর নেই তো, হারাবে সিলেটের সৌন্দর্যের গল্প। সাদা পাথর লুটেদের থামাও। প্রকৃতি লুট নয়, প্রকৃতি রক্ষা করুন।’

পোস্টে স্ত্রীর সঙ্গে তোলা সাদা পাথরের স্মৃতি জড়ানো ছবিটি যোগ করেন রুবেল/

গেল কয়েকদিনে সাদা পাথরের লুটের ভিডিও ফেসবুকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জঘন্য এসব কর্মকাণ্ডে প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেন বিভিন্ন পেশার মানুষ ও পর্যটকরা। তারই ধারাবাহিকতায় কথা বলেছেন রুবেলও।

গেল ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে শুরু হয় সিলেটের অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথরের পাথর লুট। তবে গত দুই সপ্তাহে লুটেরাদের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড অবস্থা কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের এই জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় চলছে এসব পাথর লুটপাট। অনেকে আঙুল তুলেছেন বিএনপি ও যুবদল নেতাদের দিকে। এদিকে যাদের নামে অভিযোগ উঠেছে, সেসব ব্যক্তিদের সব ধরনের সাংগঠনিক পদ স্থগিত করেছে বিএনপি।

প্রকাশ্যেই চলছে পাথর লুট/ছবি: জাগো নিউজ

বিএনটি ছাড়া অন্যান্য দলের নেতাকর্মীদেরও এই লুটপাটের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। এতে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে এই এলাকার পরিবেশ।

পরিবেশবিদরা বলছেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের পর্যটকদের কাছে পরিচিত সাদা পাথর পর্যটন স্পটটি বিলীন হয়ে যেতে পারে। সরকার হারাতে পারে বড় অংকের রাজস্ব।

রুবেল বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে ১০৪টি ওয়ানডে, ২৭টি টেস্ট ও ২৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ডানহাতি এই পেসারের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ২০২১ সালের ১ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। এক সময়ের মাঠ কাঁপানো এই পেসার ফর্ম না থাকায় জাতীয় দলে জায়গা পাচ্ছেন না।

এমএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।