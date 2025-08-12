৪১ বলে ব্রেভিসের সেঞ্চুরি, প্রোটিয়াদের কাছে উড়ে গেলো অস্ট্রেলিয়া

৪১ বলে ব্রেভিসের সেঞ্চুরি, প্রোটিয়াদের কাছে উড়ে গেলো অস্ট্রেলিয়া
প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিলো দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচের সিরিজ বাঁচিয়ে রাখতে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় ছাড়া উপায় ছিল না প্রোটিয়াদের সামনে। ডারউইনের মারারা স্টেডিয়ামে প্রোটিয়া মিডল অর্ডার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস যেভাবে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠলেন, তাতে জয় নয় শুধু, ৫৩ রানের ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়েই দিয়েছে সফরকারীরা।
৪১ বলে সেঞ্চুরি করলেন ব্রেভিস। ২৫ বলে প্রথম ৫০ করার পর, পরের ১৬ বলে করেন বাকি ৫০। শেষ পর্যন্ত ৫৬ বলে ১২৫ রানে অপরাজিত থাকেন ব্রেভিস। ১২ বাউন্ডারি আর ৮ ছক্কায় দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের স্কোর গড়ে ফেলেন এই তরুণ। সেঞ্চুরিটা আবার প্রোটিয়া ব্যাটারদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম।
ব্রেভিসের ১২৫ রানের ওপর ভর করে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ৭ উইকেটে ২১৮ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের জন্য ব্যাট করতে নেমে টিম ডেভিডের ২৪ বলে হাফ সেঞ্চুরির পরও ১৭.৪ ওভারে ১৬৫ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। যার ফলে ৫৩ রানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে প্রোটিয়ারা। সে সঙ্গে সিরিজের লড়াইও ধরে রেখেছে তারা।
আইএইচএস/