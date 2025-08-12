টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো পাকিস্তান

টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো পাকিস্তান
প্রথম দুই ম্যাচের একটি করে জয় পেয়েছে পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচটি তাই পরিণত হয়েছে অঘোষিত ফাইনালে।
ত্রিনিদাদের তারুবায় ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে টস জিতলেন পাকিস্তান অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান। তবে, তিনি নিলেন প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপকে।
প্রথম ওয়ানডেতে ২৮০ রান করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে ৪৮.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। দ্বিতীয় ম্যাচটি ছিল বৃষ্টি বিঘ্নিত। ৩৭ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান সংগ্রহ করেছিল ১৭১ রান। বৃষ্টির কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৫ ওভারে ১৮১। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৩.৩ ওভারেই ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।
পাকিস্তান দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। শাহিন শাহ আফ্রিদির পরিবর্তে দলে নেয়া হয়েছে নাসিম শাহকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজও একটি পরিবর্তন আনলো। জেদিয়াহ ব্লেডসকে বাদ দিয়ে দলে নেয়া হয়েছে রোমারিও শেফার্ডকে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্রেন্ডন কিং, এভিন লুইস, কিসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক), শেরফানে রাদারফোর্ড, রস্টোন চেজ, জাস্টিন গ্রিভস, রোমারিও শেফার্ড, গুদাকেশ মোতি, শামার জোসেফ, জাইডেন সিলস।
পাকিস্তান একাদশ
আবদুল্লাহ শফিক, সাইম আইয়ুব, বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), সালমান আলি আগা, হাসান নওয়াজ, হুসাইন তালাত, মোহাম্মদ নওয়াজ, হাসান আলি, নাসিম শাহ, আবরার আহমেদ।
