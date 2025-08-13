শাই হোপের ১২০, পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশাল স্কোর ওয়েস্ট ইন্ডিজের

শাই হোপের ১২০, পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশাল স্কোর ওয়েস্ট ইন্ডিজের
প্রথম দুই ম্যাচে ১-১ ড্র। সুতরাং, ত্রিনিদাদের তারুবায় অবস্থিত ব্রায়ান চার্লস লারা স্টেডিয়ামে আজ আক্ষরিক অর্থেই ফাইনাল। পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে। শিরোপা লড়াইয়ের মাঝপথ পর্যন্ত আপাতত এগিয়ে আছে স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজই।
টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান পাকিস্তান অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দুর্দান্ত এক ইনিংস খেললেন অধিনায়ক শাই হোপ। তার ব্যাটে উঠে এলো অনবদ্য এক সেঞ্চুরি। অপরাজিত থাকলেন ৯৪ বলে ১০ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায় ১২০ রানে।
শাইহোপের ব্যাটে ভর করে শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট হারিয়ে ২৯৪ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৪৩ রান করেন জাস্টিন গ্রিভস। ৩৭ রান এভিন লুইসের।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ব্রেন্ডন কিংসের উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। কিং করেন মাত্র ৫ রান। ১৭ রান করে বিদায় নেন কিচি কার্টি। ৫৪ বলে ৩৭ রান করে আউট হন এভিন লুইস। শুরুতে রান তোলার গতি কিছুটা কম হলেও, এরই মাঝে মাঝারি মানের কয়েকটি জুটি গড়ে ক্যারিবীয়দের রানকে বাড়াতে থাকেন হোপ।
শেরফানে রাদারফোর্ডের সঙ্গে ৪৫ রানের, রস্টোন চেজের সঙ্গে ৬৪ রানরে, গুদাকেশ মোতির সঙ্গে মাত্র ৭ রানের জুটি গড়েন। তবে, সবচেয়ে বড় জুটিটি গড়েন জাস্টিন গ্রিভসের সঙ্গে। ৫০ বলে অপরাজিত ১১০ রানের। এই জুটিই মূলত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চ্যালেঞ্জিং স্কোর এনে দেয়। জাস্টিন গ্রিভস ২৪ বলে করেন ৪৩ রান এবং হোপ এই জুটিতে অবদান রাখেন ২৬ বলে ৬০ রানের।
