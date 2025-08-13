বিপিএলের আয়োজনে বিসিবির কাছ থেকে কত পাবে আইএমজি?

বিপিএলের আয়োজনে বিসিবির কাছ থেকে কত পাবে আইএমজি?
ধরেই নেওয়া যায় বিপিএলের সামনের আসর আয়োজনের দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ‘আইএমজি।’ বিসিবি থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও বোর্ডের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে আইপিএলের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পালন করা আইএমজি’ই পেতে যাচ্ছে আগামী বিপিএল আয়োজনের দায়িত্ব।
জাগো নিউজের পাঠকরা আগেই সে খবর জেনে গেছেন। ভেতরের খবর, বিসিবি ও আইএমজির মধ্যে কথা-বার্তা একপ্রকার চূড়ান্ত। চুক্তির দু-একটা শর্ত নিয়ে এখনো দেন দরবার চলছে। সেটা আগামী দু-একদিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে বলে বোর্ড সূত্র জানিয়েছে। জানা গেছে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিসিবি থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও আসবে।
আইএমজি তিন বছরের জন্য বিপিএলের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পেলেও বিসিবির সাথে তাদের কত টাকায় রফা হলো, এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বাবদ আইএমজি কত অর্থ পাবে? বিসিবিকে কত টাকা দিতে হবে? তা জানতে রাজ্যের কৌতূহল ক্রিকেট অনুরাগীদের।
আইএমজির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট হওয়ার খবর চাউর হওয়ার পর থেকে তাদের সাথে বিসিবির কত টাকায় চুক্তি হলো আইএমজি কর্তৃপক্ষ কত টাকায় বিপিএলের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব নিতে রাজি? তা জানতে অনেকেই মুখিয়ে আছেন।
তাহলে শুনুন, বিসিবি চাচ্ছে ১ বছরের জন্য দেড়লাখ ডলার দিতে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ কোটি ৮৭ লাখ টাকার কিছু বেশি।
বিসিবি সূত্রে জানা গেছে বিসিবি চাচ্ছে আইএমজির সাথে ৩ বছরের প্রতি বছরের জন্য ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ অংকের টাকায় চুক্তি করতে।
প্রথমবার ১ কোটি ৮৭ লাখ নিয়ে পরের বছর আইএমজি না আবার টাকার অংক বাড়িয়ে বসে, এই চিন্তা থেকেই বিসিবি একসঙ্গে ৩ বছরের জন্য চুক্তি বা রফা করতে আগ্রহী বলে জানা গেছে।
একটি সূত্র জানিয়েছে আইএমজি প্রাথমিক অবস্থায় ৯ মাসের জন্য দেড় লাখ ডলার দাবি করেছে। বিসিবি বলেছে, নাহ; ৯ মাস নয়। ১ বছরের জন্য দেড় লাখ ডলার পাবে আইএমজি। এ ব্যাপারটি ছাড়াও আরও ছোট-খাট কিছু ইস্যু এখনো নির্ধারিত হয়নি। সেগুলো নিয়ে কথা-বার্তা চলছে। সেসব বিষয়ে বিসিবি ও আইএমজি একমত হলেই আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়ে যাবে এবং বিসিবি থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও আসবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
আইএইচএস/