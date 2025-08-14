রাবাদার বলে হেলমেটে আঘাত, ওয়ানডে অভিষেক হচ্ছে না অসি তারকার

রাবাদার বলে হেলমেটে আঘাত, ওয়ানডে অভিষেক হচ্ছে না অসি তারকার
যেমন ছন্দে ছিলেন, তাতে ওয়ানডে অভিষেকটা হয়েই যেতো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতায় আপাতত অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলে অভিষেক হচ্ছে না মিচেল ওয়েনের। ইনজুরিতে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী টি-টোয়েন্টি ও পরবর্তী ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন এই অসি তারকা।
ডারউইনে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে কাগিসো রাবাদার বাউন্সারে হেলমেটে আঘাত পান ওয়েন। পরে জানা যায়, কনকাশনে (মাথায় চোট) আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ তারকা। যে কারণে তাকে কমপক্ষে ১২ দিনের বাধ্যতামূলক বিশ্রামে থাকতে হবে।
এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলতি সিরিজে ওয়ানডে অভিষেকের সুযোগ হারাচ্ছেন ডানহাতি মিডলঅর্ডার ব্যাটার।
ওয়েন আঘাত পাওয়ার পর মাঠে প্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করলেও আউট হওয়ার পর কনকাশনের উপসর্গ দেখা দেয়। শুধু তিনি একাই নন, প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ মিস করবেন দ্রুতগতির বোলার ল্যান্স মরিস ও অলরাউন্ডার ম্যাট শর্টও।
মরিস পিঠের ব্যথায় আক্রান্ত হয়েছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি পার্থে ফিরে গেছেন। ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের চার দিনের ম্যাচেও অংশগ্রহণ অনিশ্চিত মরিসের।
অন্যদিকে, ম্যাট শর্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাওয়া সাইড স্ট্রেইন থেকে এখনো সেরে ওঠেননি। শুরুতে তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টি থেকে ছিটকে দেওয়া হলেও এখন পুরো সিরিজেই খেলতে পারবেন না। এর আগে বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে উরুর চোটে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ছন্দপতন ঘটে তার।
অলরাউন্ডার অ্যারন হার্ডিকে আগেই শর্টের বদলি হিসেবে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ডাকা হয়েছিল। বাঁ-হাতি স্পিনার ম্যাট কুনেমন তিন বছর পর ওয়ানডে স্কোয়াডে ফিরেছেন। কুনেমন যোগ দেওয়ায় অ্যাডাম জাম্পার সঙ্গে দুই স্পিনার নিয়ে খেলতে পারে অস্ট্রেলিয়া।
গত মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫৩ রানে জিতে সিরিজ ১-১ সমতায় ফেরায়। সিরিজের শেষ ম্যাচ শনিবার কেয়ার্নসে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ১৯ আগস্ট একই ভেন্যুতে প্রথম ওয়ানডে হবে, আর শেষ দুটি ম্যাচ ২২ ও ২৪ আগস্ট মাকাইতে।
অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে স্কোয়াড
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারে, বেন ডোয়রশুস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যারন হার্ডি, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাট কুনেমন, মারনাস লাবুশেন, অ্যাডাম জাম্পা
