বাজেভাবে হারের আশঙ্কা
ভারত যেন এশিয়া কাপের ম্যাচ বাতিল করে, প্রার্থনা সাবেক পাক তারকার
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে। তাদের মুখোমুখি দেখা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর, দুবাইয়ে।
পাকিস্তানের সাবেক ব্যাটার বাসিত আলি এই ম্যাচের আগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি আশঙ্কা করছেন, পাকিস্তান আবারও ভারতের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে যেতে পারে।
বাবর-রিজওয়ানদের সাম্প্রতিক ফর্ম বিবেচনায় সেই শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাসিত আলি। কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। অন্যদিকে ৩৪ বছর পর পাকিস্তানকে ওয়ানডে সিরিজ হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাও আবার সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে ম্যান ইন গ্রিনদের মাত্র ৯২ রানে গুটিয়ে ২০২ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে ক্যারিবীয়রা।
এশিয়া কাপের আগে এমন হার পাকিস্তানের দুর্বলতাই প্রকাশ করেছে। যে কারণে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী নন বাসিত আলি।
বাসিত আলি বলেন, ‘আমি দোয়া করি ভারত যেন এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়। যেমন তারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপস অব লিজেন্ডসে করেছিল। (পাকিস্তান) এত বাজেভাবে হারাবে, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।’
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে পাকিস্তানের ভারতের রেকর্ড বরাবরের মতোই ভালো। দুই দলের মুখোমুখি ১৩ বারের দেখায় ভারত জিতেছে ১০টিতেই। সর্বশেষ ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান ১২০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৬ রানে হেরেছিল।
এমএইচ/জেআইএম