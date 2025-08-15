সিপিএলে প্রথম ম্যাচেই ব্যর্থ সাকিব আল হাসান
ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) এবারের আসর শুরু হয়ে গেছে বৃহস্পতিবার থেকে। উদ্বোধনী দিনে মুখোমুখি হলো অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বাডোজ ফ্যালকনস এবং সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়ট। এই ম্যাচে অ্যান্টিগাকে ৫ ওভার ও ৬ উইকেট হাতে রেখে হারিয়েছে সেন্ট কিটস ও নেভিস প্যাট্রিয়টস।
সিপিএলে এবার অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বাডোজ ফ্যালকনসে খেলছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান। তবে, টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন সাবেক বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার। ব্যাট হাতে ১৬ বলে করলেন মাত্র ১১ রান এবং বল হাতে ১ ওভারে ৬ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি।
সাকিবের ব্যর্থতার দিনে বাজেভাবে হারতে হলো তার দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বাডোজ ফ্যালকনসকে। সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টস হেরে ব্যাট করতে নামে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বাডোজ। কিন্তু কারিমা গোরের ৬১ রান সত্বেও তারা ১৭.১ ওভারে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১২১ রানে।
১২ রান করেন ফ্যাবিয়েন অ্যালেন, ১১ রান করে সংগ্রহ করেন সাকিব আল হাসান, ইমাদ ওয়াসিম। ওবেদ ম্যাকয় ১০ রানে অপরাজিত ছিলেন। আফগান স্পিনার ওয়াকার সালামখেল ২২ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট। ২টি করে উইকেট নেন ফজলহক ফারুকি ও নাসিম শাহ।
জবাব দিতে নেমে মাত্র ১৫ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস। অ্যালিস আথানাজে সর্বোচ্চ ৩৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। ২৫ রান করেন এভিন লুইস। ১৯ রান আসে আন্দ্রে ফ্লেচারের ব্যাটে। ১৫ রান করেন কাইল মায়ার্স। ১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন জেসন হোল্ডার।
আইএইচএস/