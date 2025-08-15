বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাট ছুঁড়ে মারলেন পাকিস্তান ব্যাটার (ভিডিও)

বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাট ছুঁড়ে মারলেন পাকিস্তান ব্যাটার (ভিডিও)
অস্ট্রেলিয়ায় ডারউইনে গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে ৭৯ রানে হারিয়ে দুর্দান্ত সূচনা করেছে পাকিস্তান ‘এ’ দল (শাহিনস)।
ইয়াসির খান, খাজা নাফে ও আব্দুল সামাদের অর্ধশতকে ভর করে পাকিস্তান শাহিনস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২২৭ রান তোলে। জবাবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল ১৪৮ রানে গুটিয়ে যায়।
পাকিস্তানের দাপুটে জয়ের ম্যাচটি আলোচনায় আসে এক অপ্রত্যাশিত কারণে। ওপেনিং জুটিতে ১১৮ রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপ গড়লেও ইয়াসিরের ওপর রাগ দেখিয়ে ব্যাট ছুড়ে মেরে শিরোনামে আসেন নাফে।
ঘটনাটি ঘটে ম্যাচের ১২তম ওভারের প্রথম বলে। বাংলাদেশ দলের পেসার হাসান মাহমুদ স্ট্রাইকে থাকা নাফের পা লক্ষ্য করে একটি ইয়র্কার বল করেন। নাফে শট খেলতে গিয়ে বল মিস করেন, যা তার প্যাডে লেগে পরে পিচের পাশ দিয়ে লেগ সাইডে গড়িয়ে পড়ে।
ইয়াসির সঙ্গে সঙ্গেই রান নেওয়ার ডাক দেন, নাফেও এক পা এগিয়ে আসেন। কিন্তু ইয়াসির দ্রুত বুঝতে পারেন এখান থেকে রান নেওয়া সম্ভব না। কারণ বাংলাদেশের উইকেটরক্ষক নুরুল হাসান প্রায় বল হাতে পেয়ে গেছেন। ফলে ইয়াসির আবার নিজের ক্রিজে ফিরে যান। তবে নাফে আর ফেরতে আসতে পারেননি।
Maybe the two Pakistani openers will talk through their mix up nice and calmly...— 7Cricket (@7Cricket) August 14, 2025
Or maybe Yasir and Nafay have a different way of communicating #TopEndT20 | Live on 7plus pic.twitter.com/40kLUR2PBA
সোহান বলটি হাসান মাহমুদের দিকে ছুড়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে নন-স্ট্রাইক প্রান্তের স্টাম্প ভেঙে দেন হাসান। এতে নাফে রানআউটের শিকার হন।
বোঝাপড়ার অভাবে আউট হয়ে রাগ সামলাতে না পেরে সঙ্গীর ওপর চিৎকার করেন নাফে। যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যাট মাটিতে ছুঁড়ে ফেরার মাধ্যমে। এরপর ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে।
বাংলাদেশ এ দলের পরবর্তী ম্যাচ আগামীকাল শনিবার নেপালের বিপক্ষে।
