ভারতের স্বাধীনতা দিবসে যে বার্তা দিলেন কোহলি

প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন কিংবদন্তি ব্যাটার বিরাট কোহলি। সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি সশস্ত্র বাহিনীর ত্যাগ ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।।

কোহলি লিখেছেন, ‘আজ আমরা স্বাধীনতার হাসি হাসতে পারছি। কারণ তারা অটল সাহসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা আমাদের বীরদের ত্যাগকে স্যালুট জানাই ও শ্রদ্ধা করি এই আনন্দঘন স্বাধীনতা দিবসে। ভারতীয় হতে পেরে আমি গর্বিত। জয় হিন্দ।’

ভারতীয় দলের মিডল-অর্ডার ব্যাটার শ্রেয়াস আইয়ার নিজের ব্যাটিংয়ের একটি ছবি পোস্ট করে এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত শেয়ার করে সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

দেশটির সাবেক অধিনায়ক ও স্পিন জাদুকর অনিল কুম্বলে পোস্টে লিখেছেন, ‘একটি দিন স্বাধীনতা উদযাপনের ও এর দায়িত্বকে স্মরণ করার। যারা পথ প্রশস্ত করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সবাইকে গর্বিত ও শান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। #স্বাধীনতা দিবস।’

সাবেক ওপেনার শিখর ধাওয়ান লিখেছেন, ‘৭৯ বছরের স্বাধীনতা, অসংখ্য ত্যাগ, এবং এক অনন্য হৃদস্পন্দন। আমার ভারত, আমার গর্ব। এই মাটির সন্তান হতে গর্বিত। শুভ স্বাধীনতা দিবস! ভারত মাতার জয়!’

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হয় ভারত। আগের দিন ১৪ আগস্ট ঘোষণা করা হয় পাকিস্তানের স্বাধীনতা।

এ বছরের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘নয়া ভারত’।

