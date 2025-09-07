পাকিস্তানে ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালে বোমা বিস্ফোরণ, বহু হতাহত
পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বাজৌর জেলার খার তহসিলের কাউসার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শনিবার ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালে বিস্ফোরণে অন্তত একজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, আহত হয়েছেন আরও অনেকে।
বাজৌর জেলার পুলিশ কর্মকর্তা ওয়াকাস রফিক পাকিস্তানি গণমাধ্যম ‘ডন’কে হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আহতদের মধ্যে শিশুদেরও হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
ওই কর্মকর্তা বলেছেন, ‘বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়েছে একটি ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) দিয়ে এবং এটি একটি লক্ষ্যভিত্তিক হামলা বলে মনে হচ্ছে।’
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, খেলা চলাকালে বিস্ফোরণে মাঠ কেঁপে ওঠে এবং সৃষ্টি হয় তীব্র বিশৃঙ্খলার। এক পুলিশ মুখপাত্র ‘এক্সপ্রেস ট্রিবিউন’কে বলেন, ‘যখন বিস্ফোরণে মাঠ কেঁপে ওঠে, আতঙ্কে অনেকেই এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকেন।’
এমনিতেই পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বৈশ্বিক উদ্বেগ রয়েছে। এই হামলা দেশটিতে গণসমাবেশ ও ক্রীড়া ইভেন্টের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।
এমএমআর/এমএস