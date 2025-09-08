ফারুকের সাথে কী কথা হয়েছে, নিজেই জানালেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

ফারুকের সাথে কী কথা হয়েছে, নিজেই জানালেন ক্রীড়া উপদেষ্টা
বিসিবি নির্বাচন নিয়ে চমক আর সাড়া জাগানো খবরের ছড়াছড়ি। প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন খবর ক্রিকেটপাড়া গরম করে দিচ্ছে। দিন চারেক আগে এমন এক খবরে সোরগোল পড়েছিল ক্লাব ও ক্রিকেট পাড়ায়।
খবরটি অবশ্য বেশ সাড়া জাগিয়েছিল এবং তুমুল আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। খবরের শিরোনাম ‘আবারও কাছাকাছি এসেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ।’
৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে জাগো নিউজে প্রকাশিত খবরে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ক্রিকেট অনুরাগীদের মাঝে। সবার মনে ঘুরে-ফিরে একটাই প্রশ্ন জেগেছিল, যে ফারুক আহমেদকে সরিয়ে বিসিবির সভাপতি করা হয়েছে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে, সেই ফারুক আহমেদের সঙ্গে হঠাৎ কী নিয়ে বৈঠক ক্রীড়া উপদেষ্টার?
কেউ কেউ ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া আর ফারুক আহমেদের বৈঠকের সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন।
তাদের একটাই কথা ছিল, ‘এমনটা কি করে হয়? তিনমাস আগে তো এই ফারুক আহমেদের পারফরম্যান্সে অসন্তুষ্ট হয়েই তাকে বাদ দিয়ে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে বিসিবি প্রধানের চেয়ারে বসিয়েছিলেন আসিফ মাহমুদ। এখন আবার সেই ফারুকের সাথে কী নিয়ে ও কেন কথা বলতে যাবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা?’
অবশেষে ৭২ ঘণ্টা পরে মিললো জাগো নিউজের সেই প্রতিবেদন ছিল শতভাগ সত্য। আজ ৮ (সেপ্টেম্বর) দুপুরে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া স্বয়ং জানিয়ে দিলেন, তিনি ফারুক আহমেদের সাথে যেচে কথা বলেছেন।
সোমবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিকদের সাথে এক মত বিনিময় সভায় ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘এটা সত্য, বিসিবি সভাপতি পদে ফারুক ভাইয়ের পারফরম্যান্স আমাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি বলে তার পরিবর্তে আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে বোর্ড প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, ফারুক ভাইয়ের সাথে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। আমার সাথে ফারুক ভাইয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ঠিক আগের মতোই। আমি ফারুক ভাইয়ের সাথে দেখা করেছি। আমাদের মাঝে কথা হয়েছে।’
ফারুক আহমেদের সাথে তার কী কথা হয়েছে? জানতে চাইলে এনএসসি চেয়ারম্যান ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘ফারুক ভাইয়ের সাথে বসে ক্রিকেট বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের রূপরেখা ও কাঠামো নিয়ে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করেছি। ২৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদের সম্ভাব্য রূপরেখা কেমন হতে পারে, একজন সভাপতি ছাড়াও বোর্ডে আরও অনেক পদে হাইলি টেকনিক্যাল পার্সনদের থাকা জরুরি। সেই অনুভব ও উপলব্ধি থেকেই আমি ফারুক ভাইয়ের মতামত নিয়েছি। বোর্ডে কেমন টেকনিক্যাল পারসন দরকার। কোন পদে কেমন ধরনের লোক হলে ভালো হয়, ২৫ জনের বোর্ডে অন্তত কতজন টেকনিক্যালম্যান দরকার, সে সব নিয়ে ফারুক ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি। তার মতামত নিয়েছি।’
ক্রীড়া উপদেষ্টা আরও যোগ করেন, বিসিবিতে যেখানে যে যোগ্য, তাকেই সেখানে দরকার। সেই যোগ্য ব্যক্তি যাতে যথাযত স্থানে বসতে পারেন, সে চেষ্টার কথাই জানান তিনি।
এদিকে ক্রিকেট পাড়ায় আরও একটি কথাও শোনা যাচ্ছে। তাহলো, সবার জানা তামিম ইকবাল ব্যক্তি জীবনে ফারুক আহমেদের পরম আত্মীয়। তাই বিসিবি পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে বুলবুলকে বাদ দিয়ে তামিম ইকবালের পক্ষ নিতে পারেন ফারুক। সে কারণে ফারুক আহমেদের সাথে কথা বলে ক্রীড়া উপদেষ্টা বুলবুলের পক্ষ নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন। সেজন্যই ক্রীড়া উপদেষ্টা ফারক আহমেদের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও গুঞ্জনের এ বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় সভায় কিছুই বলেননি ক্রীড়া উপদেষ্টা।
