পেহেলগামের পর প্রথমবার মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান, ভিন্ন আবহে মহারণ
দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম আবারও সাক্ষী হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান মহারণের। তবে এবারের লড়াই অনেকটাই ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। কারণ দুই দলেরই পূর্ববর্তী প্রজন্মের তারকাদের অনেকেই এবারের লড়াইয়ে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা কিংবা বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ান- এরা সবাই এখন কেবলই দর্শক। নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটাররাই এবার আলো ছড়াতে প্রস্তুত।
তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গত এপ্রিলের শেষ দিকে কাশ্মীরের পেহেলেগামে পর্যটক হত্যাকাণ্ডের পর মে’র ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ৪ দিনের ভয়াবহ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ওই ঘটনার সময় থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে আর কোনো ক্রিকেট নয়। এমনকি আইসিসি ও এসিসির কোনো টুর্নামেন্টেও যেন ভারতকে পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে না হয়, সে দাবিও ওঠে। এ নিয়ে আইসিসি ও এসিসিতে চিঠি চালাচালি পর্যন্ত হয়েছিল
ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের অনেকেই পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো ম্যাচই খেলতে রাজি ছিল না। এমনকি সাবেক ক্রিকেটারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত লিজেন্ডস ক্রিকেটেও পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করেছিলেন হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ানসহ অনেক ক্রিকেটার।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাত্র ৪ থেকে ৫ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এশিয়া কাপ ক্রিকেট এবং সেখানে আজ মুখোমুখি হচ্ছে সেই দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বেই, আজ ১৪ নেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হচ্ছে এই দুই দেশ। বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে এই ম্যাচটি।
নতুন রূপে দুই দল
বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ছাড়া এবার এশিয়া কাপে ভারতীয় দলে রয়েছেন অভিশেক শর্মা, শুভমান গিল, সাঞ্জু স্যামসন, সূর্যকুমার যাদব ও তিলক ভার্মারা। বোলিংয়ে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন জসপ্রিত বুমরা, সঙ্গে থাকবেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল ও রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী।
অন্যদিকে পাকিস্তানও বেশ তরুণ খেলোয়াড়ের স্কোয়াড নিয়ে মাঠে নামছে। সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, ফাখর জামান ও সালমান আগা দলকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্বে থাকবেন। বোলিংয়ে আছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম ও আবরার আহমেদ।
নজরে থাকবেন যারা
ভারতের হয়ে আলোচনায় রয়েছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচে কখনোই ২০ রানের বেশি করতে পারেননি তিনি। এবারের ম্যাচে সেই খরা কাটাতে মরিয়া তিনি।
পাকিস্তানের হয়ে নজরে থাকবেন অলরাউন্ডার ও অধিনায়ক সালমান আগা। এ বছরই তিনি চারটি ফিফটি করেছেন টি-টোয়েন্টিতে, যা প্রমাণ করে তার ধারাবাহিকতা।
আবহাওয়া ও উইকেট
দুবাইয়ের উইকেট সবসময় ধীরগতির জন্য পরিচিত। গত দুই বছরে এখানে প্রথম ইনিংসে গড়ে রান রেট ৭.৭। স্পিনাররা থাকবেন কার্যকর, যদিও উইকেট শিকারি বেশি ফাস্ট বোলাররাই। গরম আবহাওয়াও খেলোয়াড়দের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।
পরিসংখ্যান
২০১৪ সালের পর থেকে ভারত-পাকিস্তানের আটটি টি-টোয়েন্টির মধ্যে সাতটিতেই জয় এসেছে রান তাড়া করা দলের। হার্দিক পান্ডিয়া এখন পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টির সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি- ৬ ইনিংসে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।
প্রজন্ম পরিবর্তনের এই লড়াইয়ে কে কার চেয়ে এগিয়ে যাবে, তা নির্ভর করবে মুহূর্তের পারফরম্যান্সের উপর। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত— ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই উত্তেজনা, আবেগ আর ভক্তদের জন্য অন্যরকম রোমাঞ্চ। তারওপর পেহেলগামের ঘটনার পর এই প্রথমবার ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হচ্ছে, যে কারণে তাই ম্যাচটিকে ঘিরে আগ্রহ আকাশচুম্বী।
সম্ভাব্য একাদশ
ভারত: অভিশেক শর্মা, শুভমান গিল, সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা, শিভাম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলদিপ যাদব, জসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী।
পাকিস্তান: সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, ফাখর জামান, সালমান আগা (অধিনায়ক), হাসান নওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম, আবরার আহমেদ।
আইএইচএস/