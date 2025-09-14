ভারতের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

ভারতের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান
এশিয়া কাপের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত লড়াই মাঠে গড়াচ্ছে অবশেষে। দুবাইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল ভারত আর পাকিস্তান।
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে টস জিতেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলি আগা। প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
ভারতীয় একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সঞ্জু স্যামসন, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, শিভাম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলদিপ যাদব, জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী।
পাকিস্তান একাদশ
শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, সালমান আগা (অধিনায়ক), হাসান নেওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম, আবরার আহমেদ।
এমএমআর