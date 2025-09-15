পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সুপার ফোরে এক পা ভারতের

পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সুপার ফোরে এক পা ভারতের
ভারতের বোলাররাই অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছিলেন। এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টির ম্যাচে পাকিস্তানকে তারা আটকে দেন মাত্র ১২৭ রানে। ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি সূর্যকুমার যাদবের দলকে।
হাইভোল্টেজ লড়াইকে একপেশে বানিয়ে ভারত জিতেছে ৭ উইকেট আর ২৫ বল হাতে রেখে। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে বড় জয়ে সুপার ফোরে এক পা দিয়ে রেখেছে ভারত।
১২৮ রানের লক্ষ্যে ভারতকে পজিটিভ শুরু এনে দেন অভিষেক শর্মা। শুভমান গিল ৭ বলে ১০ করে ফিরলেও অভিষেকের ব্যাটে পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৬১ রান তোলে ভারত। ১৩ বলে ৩১ করেন অভিষেক।
এরপর তিলক ভার্মা বল সমান ৩১ রান করে দিয়ে যান। সূর্য ৩৭ বলে ৪৭ আর শিভাম দুবে ৭ বলে অপরাজিত ১০ রানে দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন। ভারতের তিনটি উইকেটই নেন সাইম আইয়ুব।
এর আগে ভারতের বোলিং তোপে ৯৭ রানে নেই ৮ উইকেট, পাকিস্তানের জন্য যেন একশ করাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তবে শেষদিকে এসে শাহিন শাহ আফ্রিদির ঝড়ে মোটামুটি সম্মানজনক একটা সংগ্রহ দাঁড় করিয়েছে পাকিস্তান। ৯ উইকেটে পাকিস্তান তোলে ১২৭ রান।
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিং বেছে নেয় পাকিস্তান। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই আঘাত হার্দিক পান্ডিয়ার। গোল্ডেন ডাক (১ বলে ০) মেরে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন সাইম আইয়ুব।
পরের ওভারে জাসপ্রিত বুমরাহকে হাঁকাতে গিয়ে বল আকাশে তুলে দেন মোহাম্মদ হারিস (৫ বলে ৩)। ৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে পাকিস্তান।
তৃতীয় উইকেটে ৩৮ বলে ৩৯ রানের জুটি গড়েন শাহিবজাদা ফারহান আর ফখর জামান। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান তুলতে পারে ৪২ রান।
অবশেষে ইনিংসের অষ্টম ওভারে অক্ষর প্যাটেল বল হাতে নিয়েই ফেরান ফখরকে। ডাউন দ্য উইকেটে এসে মারতে গিয়ে ক্যাচ হন ফখর। বাঁহাতি এই ব্যাটার করেন ১৫ বলে ১৭ রান।
অধিনায়ক সালমান আগা দাঁড়াতে পারেননি। অক্ষরকে সুইপ করতে গিয়ে ডিপ স্কয়ার লেগে ধরা পড়েন তিনি (১২ বলে ৩)। পঞ্চাশের আগে (৪৯ রানে) ৪ উইকেট হারায় পাকিস্তান।
১৩তম ওভারে টানা দুই বলে দুই উইকেট তুলে নেন কুলদিপ যাদব। চড়াও হতে গিয়ে বল আকাশে হাসান নেওয়াজের (৭ বলে ৫), এলবিডব্লিউ হন মোহাম্মদ নওয়াজ (০)।
একটা প্রান্ত ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন শাহিবজাদা। শেষ পর্যন্ত তিনিও ধৈর্য হারিয়েছেন। কুলদিপের বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে তুলে দেন, লং অন থেকে দৌড়ে এসে দারুণ এক ক্যাচ নেন হার্দিক। ৪৪ বলে ১ চার আর ৩ ছক্কায় শাহিবজাদার ব্যাট থেকে আসে ৪০ রান।
শেষদিকে ফাহিম আশরাফ ১৪ বলে ১১, সুফিয়ান মুকিম ৬ বলে ১০ আর শাহিন শাহ আফ্রিদির ১৬ বলে ৪ ছক্কায় অপরাজিত ৩৩ রানে ভর করে ৯ উইকেটে ১২৭ রান তুলেছে পাকিস্তান।
কুলদিপ যাদব ৩টি আর জাসপ্রিত বুমরাহ ও অক্ষর প্যাটেল নিয়েছেন ২টি করে উইকেট।
