এশিয়া কাপে আজ দুই ম্যাচ

এশিয়া কাপে আজ দুই ম্যাচ
২০২৫ টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে আজ একটি নয়, দুটি ম্যাচ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ছয়টায় আবুধাবিতে মুখোমুখি হবে তলানির দুই দল সংযুক্ত আরব আমিরাত আর ওমান। রাত সাড়ে আটটায় দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কা লড়বে হংকংয়ের বিপক্ষে।
আরব আমিরাত আর ওমান দুই দলই তাদের প্রথম ম্যাচে হেরেছে। পাকিস্তানের কাছে ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে হারে ওমান। অন্যদিকে স্বাগতিক আরব আমিরাতের এশিয়া কাপ শুরু হয় ভারতের কাছে ৯ উইকেটে হেরে।
এদিকে বাংলাদেশের গ্রুপে থাকা শ্রীলঙ্কা আজ লড়বে হংকংয়ের বিপক্ষে। শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেটে জিতে এশিয়া কাপ মিশন শুরু করেছে। হংকংকে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৭ উইকেটে।
'বি' গ্রুপে ২ পয়েন্ট নিয়ে আফগানিস্তান এক নম্বরে, সমান পয়েন্টে লঙ্কানরা আছে দুইয়ে। ২ ম্যাচে এক জয়ে ২ পয়েন্ট বাংলাদেশেরও।
এমএমআর/জিকেএস