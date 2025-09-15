টস জিতে আরব আমিরাতকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল ওমান

টস জিতে আরব আমিরাতকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল ওমান
এশিয়া কাপে আজকে ডাবল হেডার। পুরো টুর্নামেন্টে শুধু এক দিনেই দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। দিনের প্রথম ম্যাচে আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে এশিয়া কাপে নবাগত ওমান ও স্বাগতিক আরব আমিরাত।
ঠিক হয়তো হাইভোল্টেজ ম্যাচ নয় এটি। তবে, ওমান এবং আরব আমিরাত যেহেতু কাছাকাছি শক্তির, তাতে নিশ্চিত জমে উঠবে ম্যাচটি। শুধু তাই নয়, দু’দলের সামনেই অন্তত একটি ম্যাচে জয় পাওয়ার সুযোগ।
সে লক্ষ্যে আবুধাবিতে টস করতে নেমে জয় পেলেন ওমান অধিনায়ক জতিন্দর সিং। টস জিতে ফিল্ডিং নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান আরব আমিরাত অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিমকে।
যদিও ব্যাট করতে নেমে শুরুটা স্লো করেছে আরব আমিরাত। এ রিপোর্ট লেখার সময় দলীয় রান ৪ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ২৩ রান। আশিশান শরাফু ১৭ ও মোহাম্মদ ওয়াশিম ব্যাট করছেন ৭ রান নিয়ে।
ওমান একাদশ
জতিন্দর সিং (অধিনায়ক), সৈয়দ আমির কালিম, হাম্মাদ মির্জা, বিনায়ক শুক্লা (উইকেটরক্ষক), ওয়াসিম আলি, হাসনাইন আলি শাহ, শাহ ফয়সাল, আরিয়ান বিস্ট, শাকিল আহমেদ, সময় শ্রীবাস্তব, জিতেনকুমার রামানন্দি।
সংযুক্ত আরব আমিরাত একাদশ
মুহাম্মদ ওয়াসিম (অধিনায়ক), মুহাম্মদ জোহাইব, আসিফ খান, আলিশান শরাফু, রাহুল চোপড়া (উইকেটরক্ষক), ধ্রুব পারাশার, হায়দার আলিলী, মুহাম্মদ রোহিদ, হর্ষিত কৌশিক, মুহাম্মদ জাওয়াদ, জুনায়েদ সিদ্দিকী
আইএইচএস/