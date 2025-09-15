টস জিতে হংকংকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো শ্রীলঙ্কা

টস জিতে হংকংকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো শ্রীলঙ্কা
এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে এরই মধ্যে দুটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে হংকং। আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে ওই দুই ম্যাচে হেরেছে তারা। ফলে প্রথম পর্ব থেকেই তাদের বিদায় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। সামান্য যে সম্ভাবনাটুকু রয়েছে, সে সম্ভাবনা টিকে থাকবে, যদি তারা শ্রীলঙ্কাকে বড় ব্যবধানে হারাতে পারে।
সে লক্ষ্যে গ্রুপ পর্বে আজ নিজেদের শেষ ম্যাচে হংকং মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কার। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে টস জিতলেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিথ আশালঙ্কা। টস জিতে তিনি ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানালেন হংকংকে।
প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের কাছে ৯৪ রানে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরেছে তারা ৭ উইকেটের ব্যবধানে। আজ কী তারা পারবে শ্রীলঙ্কাকে হারাতে। অন্যদিকে হংকংকে হারিয়ে শুরু করলেও নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে বাংলাদেশ। আজ হংকংকে হারাতে পারলেই সুপার ফোর নিশ্চিত হয়ে যাবে লঙ্কানদের।
হংকং একাদশ
জিশান আলি (উইকেটরক্ষক), অংশুমান রাঠ, বাবর হায়াত, নিজাকাত খান, শহিদ ওয়াসিফ, কিঞ্চিত শাহ, ইয়াসিম মুরতাজা (অধিনায়ক), আইজাজ খান, আয়ুশ শুকলা, আতিক ইকবাল, এহসান খান।
শ্রীলঙ্কা একাদশ
পাথুম নিশাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিথ আশালঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মহেশ থিকসানা, দুষ্মন্তে চামিরা, নুয়ান থুসারা।
আইএইচএস/