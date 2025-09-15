ওমানকে হারিয়ে সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখলো আরব আমিরাত

ওমানকে হারিয়ে সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখলো আরব আমিরাত
আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ওমান ও আরব আমিরাতের- নিজেদের জন্য ম্যাচটি ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আলিশান শরাফু ও মোহাম্মদ ওয়াসিমের ঝলমলে ব্যাটিংয়ে ভর করে ওমানকে ৪২ রানে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
প্রথমে ব্যাট করে আরব আমিরাত নির্ধারিত ২০ ওভারে তোলে ১৭২ রান ৫ উইকেটে। জবাবে ওমান ১৮.৪ ওভারে থেমে যায় ১৩০ রানে।
ধীর ও নিচু বাউন্সের উইকেটে দ্রুত এগোনোর কৌশল নেন আলিশান শরাফু। পাওয়ার প্লেতে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে মাত্র ১২ বলেই মারেন ছয়টি বাউন্ডারি। তার ইনিংসে আসে ৫১ রান। শরাফুর এই ব্যাটিংয়েই ভর করে দল দ্রুত বড় সংগ্রহের ভিত গড়ে নেয় আরব আমিরাত।
অপর ওপেনার ও অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম খেলেন ৬৯ রানের দারুণ ইনিংস এবং টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম তিন হাজার রানের তালিকায় নাম লেখান তিনি। তার আগে আছেন কেবল মোহাম্মদ রিজওয়ান, বিরাট কোহলি ও বাবর আজম। যদিও ওয়াসিম খুব স্বচ্ছন্দ ছিলেন না, তবুও প্রয়োজনীয় সময়ে বড় শট খেলেছেন, বিশেষ করে পাওয়ারপ্লেতে তিনটি চারে আক্রমণ করেন আমির কালীমকে।
১৭৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ওমান শুরুতেই ধসে পড়ে। পাওয়ারপ্লেতেই চার উইকেট হারিয়ে বসে দলটি। অধিনায়ক ও শীর্ষ পাঁচ ব্যাটারের চারজন এক অঙ্কে আউট হন। জিতেন্দ্র সিং একসময় ঝড়ো ২০ রান তুললেও তিনিও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি।
আরব আমিরাতের জুনায়েদ সিদ্দিক ছিলেন বল হাতে দুর্দান্ত। ৪ ওভারে ২৩ রান দিয়ে নেন ৪ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ১৮.৪ ওভারে ১৩০ রানে গুটিয়ে যায় ওমান। ২টি করে উইকেট নেন হায়দার আলি ও মোহাম্মদ জাওয়াদুল্লাহ।
এই জয়ে এশিয়া কাপে প্রথম জয় তুলে নেয় ইউএই, অন্যদিকে ফিল্ডিংয়ে একাধিক ভুলের কারণে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে ওমান।
আইএইচএস/