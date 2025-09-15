  2. খেলাধুলা

শ্রীলঙ্কাকে ১৫০ রানের লক্ষ্য দিলো হংকং

প্রকাশিত: ১০:২৫ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হারলেই বিদায়। জিতলে সম্ভাবনা খানিকটা হরেও টিকে থাকবে। এ কারণে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বেশ ভালো দৃঢ়তাই দেখিয়েছে হংকং ক্রিকেট দল। শক্তিশালী শ্রীলঙ্কাকে জয়ের জন্য ১৫০ রানের লক্ষ্য ছুঁড়ে দিয়েছে তারা।

টস হেরে ব্যাট করতে নামে হংকং। দলটির দুই ওপেনার জিসান আলি ও আনশুমান রাঠ ৪১ রানের জুটি গড়েন। ১৭ বলে ২৩ রান করে আউট হন জিশান আলি। আংশুমান রাঠ করেন ৪৬ বলে ৪৮ রান।

বাবর হায়াত ৪ রান করে আউট হলেও মিডল অর্ডারে নিজাকাত খান জ্বলে ওঠেন। ৩৮ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। ৪টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কার মার মারেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান করে হংকং।

দুষ্মন্তে চামিরা নেন ২ উইকেট। ১টি করে উইকেট নেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও দাসুন শানাকা।

