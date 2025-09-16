আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের বাঁচামরার লড়াই আজ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের বাঁচামরার লড়াই আজ
সমীকরণ সহজ। জিতলে সম্ভাবনা টিকে থাকবে, হারলে বিদায় একপ্রকার নিশ্চিত। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি তাই এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের জন্য ডু অর ডাই অর্থাৎ বাঁচামরার লড়াই।
আবুধাবিতে আজ (মঙ্গলবার) বাংলাদেশ তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় নামছে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আফগানিস্তান চলে গেছে অন্য উচ্চতায়, বাংলাদেশ এখনও শিক্ষানবিশ। ২০১৪ সালে মিরপুরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল ৯ উইকেটের বড় জয়ে। সেই দলের বিপক্ষেই এখন আন্ডারডগ টাইগাররা।
মুখোমুখি লড়াইয়ে ১২ ম্যাচের ৭টিতেই জিতেছে আফগানিস্তান। এর মধ্যে গত বছর জুনে কিংসটাউনে আফগানদের কাছে হেরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার তিক্ত স্মৃতিও আছে। ওই বিশ্বকাপে আফগানিস্তান খেলে সেমিফাইনাল।
হংকংয়ের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে বড় জয়ে রানরেট অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছে আফগানরা। বাংলাদেশও একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে জিতেছে, তবে পরের ম্যাচে লঙ্কানদের কাছে হার লিটন দাসের দলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কঠিন পরিস্থিতিতে।
এখন আফগানিস্তানকে হারাতে হবে, আবার শেষ ম্যাচে লঙ্কানরা যেন আফগানদের হারায় সেই প্রার্থনাও করতে হবে। বরাবরের মতো নানা সমীকরণের মারপ্যাঁচে টাইগাররা।
তবে সব সমীকরণের আগে একটাই লক্ষ্য, আজ আফগানবধ করতেই হবে। নাহলে এশিয়া কাপের গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি রাখতে হবে বাংলাদেশকে। লিটন দাসরা কি সেটা হতে দেবেন? নাকি দারুণ জয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের টিকিয়ে রাখবেন? জানা যাবে আজই।
এমএমআর