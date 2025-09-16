বাংলাদেশ কয়েকবার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন, ভেবেছিলেন আফগান কোচ

বাংলাদেশ কয়েকবার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন, ভেবেছিলেন আফগান কোচ
বাংলাদেশ কয়েকবার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এমনটাই ধারণা ছিল আফগানিস্তানের কোচ জোনাথান ট্রটের। সেটি যে সঠিক তথ্য নয়, জানানোর পরও তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাহায্য নিলেন গুগলের। সার্চ দিয়ে নিশ্চিত হলেন, কখনও এশিয়া কাপ জিততে পারেনি বাংলাদেশ।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে ঘটলো এমনই ঘটনা। টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১২ বার মুখোমুখিতে ৭ বারই জিতেছে আফগানরা। ট্রটের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল-এই ম্যাচেও কি তারাই ফেবারিট?
আফগানিস্তানের ইংলিশ কোচ জোনাথন ট্রট প্রশ্নটা শুনেই উত্তর দেওয়া শুরু করলেন এভাবে, ‘যদি আপনি অতীতের দিকে দেখেন, বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে...।’
না, বাংলাদেশ তো চ্যাম্পিয়ন হয়নি। মাঝপথেই তার ভুল ভাঙিয়ে দিলেন মিডিয়া ম্যানেজার। কিন্তু ট্রটের বিশ্বাস হচ্ছিল না। আবার বললেন, ‘আমার তো মনে হয় ওরা ৫০ ওভারের এশিয়া কাপ জিতেছে!’ আবারও নিশ্চিত করা হলো, বাংলাদেশ কখনো কোনো ফরম্যাটেই চ্যাম্পিয়ন হয়নি।
ট্রট তখন অবিশ্বাস নিয়ে মিডিয়া ম্যানেজারের দিকে তাকালেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আমি ভেবেছি তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।’
ট্রটের এই দীর্ঘশ্বাস আসলে বাংলাদেশের সমর্থকদেরই। তিন-তিনবার ফাইনাল খেললেও একবার এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রতিবারই স্বপ্ন ভেঙেছে। এবার তো স্বপ্ন ভাঙার পথে গ্রুপপর্বেই।
তবে ট্রট প্রতিপক্ষকে সমীহ করেই বললেন, ‘আমার মনে হয়, বাংলাদেশের সত্যিকারের ম্যাচ জেতানোর মতো খেলোয়াড় আছে। আমাদের কাল ভালো চ্যালেঞ্জ আর পরীক্ষাই দিতে হবে।’
